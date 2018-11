Nov, najcenejši seat

Seatov skiro

12. november 2018 ob 08:27,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 10:32

Barcelona - MMC RTV SLO

Seat je predstavil svoje novo najcenejše vozilo, ki pa ni avtomobil, temveč električni skiro. Zanj bo treba odšteti okoli 600 evrov.

Avtomobilski proizvajalci ugotavljajo, da se število kupcev avtomobilov, zlasti mladih, krči. Seat denimo navaja, da je v Evropi v starostni skupini pod 30 let kar 20 odstotkov manj kupcev kot nekoč.

Zaradi zastojev, pomanjkanja parkirnih prostorov ter prepovedi vožnje zaradi izpustov v mestnih središčih avtomobili namreč postajajo vse manj privlačna izbira, kar se odraža v prodaji. To pa kaže tudi, da se spreminjajo potrebe in navade uporabnikov, ki so v zadnjem času prinesle porast električne mobilnosti za tako imenovani zadnji kilometer. Zato je Seat ustvaril električni skiro eXS kickscooter.

Do 45 kilometrov

Seat svoj skiro opisuje kot odlično mikromobilnostno rešitev za kupce, ki se želijo po mestu premikati na učinkovit in trajnostni način. Oblikovali so ga pri Seatu, tehnologijo zanj pa so si izposodili od Segwayevega modela ES2. Kombinacija elektromotorja in baterij mu zagotavlja končno hitrost 25 kilometrov na uro ter doseg 45 kilometrov. Za kupce, ki jim to ne zadošča, bo na voljo možnost izbire dodatne baterije za povečanje dosega.

Najmanjši seat ima osempalčna kolesa ter sprednje in zadnje vzmetenje, omeniti pa velja še sprednjo in zadnjo luč v tehniki LED, LCD zaslon, tempomat ter sistem za zaščito proti kraji.

V nekaterih državah zahodne Evrope bo eXS za 599 evrov na voljo od decembra letos, drugje pa bo treba nanj počakati do prihodnjega leta.

Martin Macarol