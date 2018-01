Nov posel Mika Tysona - na plantažah bo gojil marihuano

3. januar 2018 ob 09:04

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nekdanji boksarski šampion Mike Tyson se podaja v nov posel. V puščavi Mojave v Kaliforniji postavlja posestvo, na katerem si je omislil veliko plantažo marihuane.

Kalifornija je s prvim januarjem postala sedma ameriška zvezna država, ki dovoljuje uporabo in vzgojo marihuane v rekreativne namene. Zakon dovoljuje vsem, starejšim od 21 let, posedovanje, prevoz, nabavo, uporabo in distribucijo do 28,5 grama marihuane oziroma osem gramov koncentrirane marihuane. V skladu z istim zakonom lahko vsaka oseba vzgoji do šest bilk marihuane, vendar te ne smejo rasti na javnem mestu, prav tako pa konzumacija marihuane ni dovoljena v javnosti.

"Oaza v puščavi"

Tyson tako 60 kilometrov jugozahodno od znamenite Doline smrti postavlja posestvo Tyson Ranch, na katerem bo gojil kakovostno marihuano, del pridelka pa bo namenil tudi za znanstvene raziskave o zdravilnih vplivih te rastline na človeka. V posel se je podal z Robertom Hickmanom, Jakom Strommenom in celo županjo mesta California City Jennifer Wood, s katerimi je kupil 16 hektarov zemlje. Hickman je dejal, da "še neizkoriščena zemlja komaj čaka, da jo bodo kultivirali" in da bo Tysonov ranč "oaza v puščavi". Mesto California City sicer s spremembo zakona pričakuje velik "bum" v proizvodnji marihuane.

Tysonov ranč bo poleg plantaže vključeval tudi "Tysonovo šolo gojenja", v kateri bodo nadobudni novinci v tem poslu lahko izvedeli pravila in zakonitosti tega posla, glamping in prostor za prireditve.

Poleg Kalifornije je uporaba marihuane v rekreativne namene dovoljena tudi v Koloradu, Oregonu, Wisconsinu, Massachussetsu, Washingtonu DC-ju in na Aljaski. Industrija indijske konoplje v Kaliforniji letno obrne približno 1,6 milijarde dolarjev, z novim zakonom pa naj bi ta številka do leta 2020 poskočila na 6,4 milijarde dolarjev.

A. P. J.