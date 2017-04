Nov singel Blink-182 traja zgolj 35 sekund

Nov album brez DeLonga

Člani skupine Blink-182 so presenetili svoje poslušalce z objavo nove skladbe Can't Get You More Pregnant, ki izstopa predvsem zaradi dejstva, da je krajša od ene minute.

"Če vam je bil všeč prelomni glasbeni dosežek Pink Floydow Dark Side of the Moon, boste bili verjetno bolj nasprotovali naši novi plošči," so zapisali v tvitu ob objavi skladbe, ki so jo podprli z videom.

To ni prvič, da so Blinki poskušali zaobiti prevladujoča pravila v glasbeni industriji. Poppank trio je na albumu California iz leta 2016 postregel z dvema zelo kratkima skladbama Built This Pool In Brohemian Rhapsody. Hkrati pa ne smemo zanemariti skladbe Happy Holidays You Bastard iz leta 2001.

Trenutno zasedbo sestavljajo Mark Hoppus, Travis Barker in Matt Skiba, ki je nadomestil (po precej javnem razhodu) Toma DeLonga. Nekdanji pevec in kitarist "Blinkov" pa je v zadnjem času v ospredju rumenih medijev predvsem zaradi izjave, da je zapustil skupino zato, da bi razkril vesoljce.

"Ko se ukvarjate z nečim, kar velja za državno skrivnost, in imate talent, a se lahko sporazumevate s tem, kar zasledujete že celo življenje - nekaj, kar ima sposobnost, da spremeni svet -, je že dejstvo, da sem lahko majhen del tega, zelo pomemben za mojo življenjsko pot," je izjavil DeLonge v intervjuju za Science.Mic. Ob tem je poudaril, da njegov odhod iz skupine nima nobene zveze s Hoppusom ali Barkerjem.

