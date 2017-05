Nov športni terenec, novo ime

Škoda karoq

19. maj 2017 ob 12:07

Stockholm - MMC RTV SLO

Škoda je uradno razkrila svojega novega kompaktnega športnega terenca. Ta zaključuje yetijevo zgodbo in ob novi zasnovi prinaša tudi novo ime – karoq.

Že na prvi pogled je jasno, da karoq nima veliko skupnega s svojim predhodnikom. S 4,38 dolžine je večji od yetija, oblikovno pričakovano spominja na kodiqa, z mesodno razdaljo 2,64 metra pa kaže tehnično sorodstvo s Seatovo ateco. Tudi to ni pravo presenečenje, saj je bilo že nekaj časa znano, da bo, tako kot španska sestrična zasnovan na koncernski platformi MQB.

Velika medosna razdalja zagotavlja prostorno notranjost. Prtljažnik meri od 520 do 1.630 litrov, pri čemer sistem odstranljivih sedežev v drugi vrsti VarioFlex omogoča prilagajanje osnovne prostornine prtljažnika (od 479 do 588 litrov). V notranjosti bomo našli tudi novejše koncernske sladkorčke, kot so digitalna instruimentna plošča ter nove multimedijske naprave z zasloni velikosti od 16,5 do 23,4 centimetra (od 6,5 do 9,2 palca).

Poznana koncernska tehnika

Motorna paleta vključuje dva bencinska in dva dizelska stroja. Vstopni bo prisilno polnjeni trivaljnik TSI s 85 kilovati (115 KM), sledil pa mu bo 1,5-litrski štirivalnjni turbobencinar TSI s 110 kilovati (150 KM) ter sistemom izklopa valjev ACT. Dizelska ponudba bo obsegala 1,6-litrski TDI s 85 kilovati ter dvolitrski TDI v različicah s 110 in 140 kilovati (150 in 190 KM). Posamezni modeli bodo na izbiro z ročnim ali dvosklopčnim menjalnikom DSG ter s sprednjim ali štirikolesnim pogonom. Tako dvosklopčni menjalnik kot štirikolesni pogon bosta pri najmočenjem dizlu vgrajena serijsko.

Poleg družinske platforme in motorjev bodo za karoqa na voljo tudi najnovejši koncernski varnostni in asistenčni sistemi, med katerimi velja omeniti prilagodljivi tempomat z ohranjanjem vozila v vozne pasu, samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev ter sistem za nadzor mrtvega kota ter prečnega prometa za vozilom.

Cene še niso znane, prodaja pa bo stekla v drugi polovici letošnjega leta.

Martin Macarol