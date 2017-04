Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kako je žival prišla na krov, ni znano. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov udarec za United Airlines - potnika naj bi pičil škorpijon

Družba oškodovancu ponudila odškodnino

14. april 2017 ob 10:26

Houston - MMC RTV SLO

Za ameriško letalsko družbo United Airlines je res slab teden. Na isti dan, ko so na letu Chicago-Louisville na silo iz letala povlekli potnika, je na poletu iz Houstona v Calgary strupena žival, domnevno škorpijon, pičila nekega moškega.

Linda in Richard Bell sta televiziji CNN dejala: "V poslovnem razredu sva jedla kosilo, ko je Richard začutil nekaj v laseh. Segel je v lase in žival je padla na pladenj. Prijel jo je za rep in žival ga je pičila. Strinjali smo se, da je šlo verjetno za škorpijona." "Slepi potnik" je nato padel na tla, kjer so ga opazili sosednji potniki in med njimi je zavladalo vznemirjenje. Poklicali so stevardeso, ki ga je ujela in ga odnesla v kopalnico, kjer ga je odvrgla v stranišče.

Kako se je domnevni škorpijon znašel v letalu, ni znano. Morda se je pretihotapil nanj v Kostariki, od koder je isti dan letel v Houston.

V United Airlinesu so potrdili neljubi dogodek: "Zdi se, da je v eno izmed naših letal zašel škorpijon. Naše osebje je takoj stopilo v stik z zdravnikom, ki jim je dal navodila, kako ravnati z njim. Zagotovil jim je, da moški, ki ga je pičil, ni v smrtni nevarnosti."

Družba je Bellu ponudila denarno odškodnino, vsota ni znana.

Takšne nesreče so redke, a ne nemogoče. Zadnji tak primer, ko je potnike prestrašil škorpijon, se je zgodil leta 2015 v letalu družbe Alaska Airlines, ki je letel iz Los Angelesa v Portland.

A. P. J.