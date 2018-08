Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Yang Yang slikanje zelo veseli Foto: EPA Dodaj v

Nova zanimivost v dunajskem živalskem vrtu: panda, ki slika

Samica naj bi naslikala točno sto slik

27. avgust 2018 ob 14:13

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Panda Yang Yang v dunajskem živalskem vrtu ima nov konjiček. S čopičem iz bambusa na platnu ustvarja miniature, ki jih živalski vrt prodaja prek platforme za množično financiranje Startnext.

Samica Yang Yang naj bi s črno barvo na belo platno naslikala točno sto slik, ki spominjajo na risbe majhnega otroka. Živalski vrt unikatne umetnine s certifikatom o pristnosti prodaja po 490 evrov prek platforme za množično financiranje Startnext, z njimi pa bodo financirali izdelavo knjige s fotografijami pand v dunajskem živalskem vrtu.

Kot je pojasnil fotograf živalskega vrta Daniel Zupanc, bodo v knjigi, ki bo na voljo v nemškem in angleškem jeziku, zbrane najlepše fotografije vseh pand iz dunajskega živalskega vrta. Tako bo v njej mogoče videti pogajanja s Kitajci o prihodu para pand Yang Yang in Long Hui na Dunaj leta 2003, rojstvo in življenje njunih dvojčkov Fu Feng in Fu Ban.

Za izdajo knjige potrebujejo 25.000 evrov. Če jih bodo zbrali, so 9. oktobra, bo knjiga izšla decembra, piše na spletni strani živalskega vrta.

"Yang Yang slikanje zelo veseli. Pogosto komaj čaka, da zgrabi čopič," je povedala zoologinja Eveline Dungl, ki nadzoruje slikanje. Dodala je, da panda, kadar je razpoložena za slikanje, naslika celo več slik zapored, vmes pa dobi priboljšek, kot je korenje ali sladki krompir.

K. K.