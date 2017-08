Poudarki Novi BMW razvije okroglih 600 "konjev"

Nova bavarska zverina, prvič s štirikolesnim pogonom

BMW M5

22. avgust 2017 ob 07:24

München - MMC RTV SLO

Bavarci so razkrili najnovejšo generacijo športne limuzine z oznako M5. Ta zmore okroglih 600 "konjev" in je prvič opremljena s štirikolesnim pogonom. V živo jo bomo lahko prvič videli na salonu v Frankfurtu.

Novo, najbolj vročo petico poganja 4,4-litrski turbobencinski M TwinPower Turbo V8 motor, ki razvije 441 kilovatov oziroma okroglih 600 "konjev" in 750 Nm navora. Moč se prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika prenaša na vsa štiri kolesa in omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,4 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 11,1 sekunde. Pri osnovnem modelu je končna hitrost elektronsko omejena na 250 kilometrov na uro, z doplačljivim paketom M Driver’s package pa avtomobil doseže 305 kilometrov na uro.

Prvič na vsa štiri

Največja novost v primerjavi s prejšnjim modelom je štirikolesni pogon M xDrive, za katerega pri BMW-ju zagotavljajo, da gre za najbolj vznemirljiv vsekolesni pogon v razredu visoko zmogljivih avtomobilov. Sistem namreč deluje v povezavi z aktivno zaporo diferenciala Active M Differential ter ponuja izbiro različnih načinov vožnje, med drugim tudi s pogonom zgolj na zadnji kolesi.

Zunanjost označujejo agresiven sprednji odbijač, posebni vzvratni ogledali, streha iz plastike in ogljikovih vlaken (CFRP) ter zadnji odbijač z usmerjevalnikom zraka in štirimi izpušnimi cevmi. Avtomobil serijsko sloni na 19-palčnih kolesih, za katerimi se neuspešno skrivajo modre šestbatne zavorne čeljusti spredaj in enobatne lebdeče zadaj. Ob tem bodo za doplačilo na voljo 20-palčna platišča in zavore iz keramike in ogljikovih vlaken, s katerimi je avtomobil 23 kilogramov lažji.

Notranjost je opremljena s posebnim športnim volanskim obročem M, v usnje odetimi športnimi sedeži ter s številnimi okrasnimi elementi iz aluminija. Zahtevnejši kupci se bodo lahko odločili tudi za nove multifunkcijske sedeže M, ki obljubljajo še boljšo bočno oporo.

Kljub dodatku štirikolesnega pogona novi M5 tehta le 1.855 kilogramov, kar je precej manj od modela, ki se poslavlja.

Za prvih 400

V Nemčji bo novinca mogoče naročiti že septembra, zanj pa bo treba odšteti najmanj 117.900 evrov. Za prve kupce bo na voljo tudi posebna izvedba, imenovana M5 First Edition. Ta bo odeta v posebno mat rdečo barvo, obuta v črna 20-palčna platišča, v notranjosti pa se bo pohvalila z okrasnimi elementi v bleščeče črni barvi, multifunkcijskimi sedeži ter ploščico s serijsko številko, ki bo označevala enega od le 400 izdelanih primerkov. Za vse to bo treba odšteti še dodatnih 19.500 evrov.

Martin Macarol