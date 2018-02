Nova doba za Mercedesov veliki dostavnik

Mercedes-benz sprinter

7. februar 2018 ob 09:00

Düsseldorf - MMC RTV SLO

Mercedes je predstavil tretjo generacijo svojega lahkega dostavnika sprinter. Ta prinaša kup nove tehnologije, obenem pa je prvi model, zasnovan papodlagi nove hišne filozofije adVANce.

Mercedesov kombi je v tretji izdaji postal bolj prilagodljiv kot kadarkoli prej in po novem ponuja kar 1.700 različic. Z možnostjo izbire med različnimi tipi karoserij, kabine, dolžine, nosilnosti in tovornega prostora želi ustreči potrebam najrazličnejših poslov, od dela na gradbišču do luksuznega hotelskega avtobusa.

Eden od glavnih poudarkov nove generacije je povezljivost s strojno opremo ter storitvami PROconnect, s katerimi dostavnik postane del interneta stvari. Nove storitve povezljivosti bodo olajšale upravljanje flot ter komunikacijo upravljavci in vozniki.

Tako kot do sedaj bo na voljo s pogonom na zadnji ali na vsa štiri kolesa, po novem pa tudi v vstopni različici s pogonom spredaj, ki ima za 50 kilogramov večjo nosilnost ter za 80 milimetrov nižji nakladalni rob. Za različico s sprednjim pogonom bo poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika prvič v tem razredu na voljo tudi devetstopensjka avtomatika.

Na evropskem trgu bodo lahko kupci izbirali tri različice 2,1-litrskega turbodizelskega štirivaljnika s 84, 105 ali 120 kilovati (114, 143 ali 163 KM). Pri izvedbah s pogonom na sprednji kolesi šibkejši različici razvijata enako moč, medtem ko najmočnejša zmore 130 kilovatov (177 KM) in je namenjena avtodomom. Za vse, ki želijo več moči bo še naprej na voljo tudi trilitrski šestvaljnik s 140 kilovati (190 KM).

Največjo novost pri pogonskih sklopih pa predstavlja popolnoma električni esprinter, ki naj bi prišel na trg prihodnje leto. Tehnični podatki še niso znani, pri čemer pri Mercedesu navajajo, da bo šlo za model, ki bo namenjen uporabi v urbanih območjih.

Za klasične različice že sprejemajo naročila, prva vozila pa bodo na voljo junija.

Martin Macarol