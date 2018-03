Nova generacija direktorske limuzine iz Ingolstadta

Audi A6

2. marec 2018 ob 06:40

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Po novih generacijah modelov A8 in A7 je Audi pokazal še novi A6. Ta je malce večji od predhodnika in na pogled tudi bolj športen ter pričakovano vključuje najnovejšo hišno tehnologijo.

Že na prvi je jasno, da je novi A6 prevzel lastnosti zastavonoše A8 in kupejevsko naravnanega A7. Bolj mišičaste linije mu nedvomno podarjajo bolj športen videz, oblikovalcem pa je uspelo tudi zmanjšati količnik zračnega upora, ki znaša 0,24. Z dolžino 4,94 metra, širino 1,88 metra in višino 1,45 metra je malce zrasel v primerjavi s predhodnikom.

Notranjost je v znamenju zaslonov. Poleg 31,2-centimetrskega (12,3-palčnega) barvnega zaslona, ki bo pri bolje opremljenih različicah nadomeščal klasične merilnike, sta na sredinski konzoli v sklopu novega sistema MMI Touch Response nameščena še 25,6-centimetrski (10,1-palčni) zaslon multimedijske naprave ter 21,8-centimetrski (8,6-palčni) za upravljanje klimatske naprave.

Skupek radarjev, kamer in tipal zagotavlja nadzor nad dogajanjem okoli vozila in omogoča delovanje naprednih varnostnih in asistenčnih sistemov, kot so sistem za samodejno parkiranje z daljinskim upravljanjem ter prilagodljivi tempomat s funkcijo samodejnega ohranjanja vozila znotraj voznega pasu.

Ob začetku prodaje bodo na voljo ena bencinska in tri dizelske različice. Bencinarje bo predstavljal trilitrski V6 TFSI z 250 kilovati (340 KM) dizle pa dvolitrski štirivaljni TDI s 150 kilovati ter trilitrski šestvaljnik v različicah s 170 oziroma 210 kilovati (231 oz. 286 KM). Bencinski motor ter manjši dizel bosta povezana z dvosklopčnim sedemstopenjskim menjalnikom S-tronic, ostali pa z osemstopenjsko avtomatiko Tiprtonic. Vsi modeli s šestvaljnikom bodo opremljeni s štirikolesnim pogonom, pri čemer bodo dizelski imeli takšnega s sredinskim samozapornim diferencialom, bencinarji pa pogon quattro ultra, ki prenaša navor na zadnji kolesi le po potrebi.

Vse različice bodo opremljene z blagim hibridnim sistemom z 48-voltnim omrežjem pri šestvaljnikih in 12-voltnim za štirivaljnike.

V Nemčiji bo na prodaj od maja, pri nas pa bo treba nanj počakati še kakšen mesec.

Martin Macarol