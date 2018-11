Nova mazda3 je pred vrati

Mazda3

9. november 2018 ob 13:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mazda bo konec novembra na avtomobilskem salonu v Los Angelesu predstavila novo generacijo modela mazda3, ki bo takoj nastopil v kombilimuzinski in limuzinski različici.

Japonci so objavili zasenčeno fotografijo, ki delno razkriva oba nova modela, nastala z najnovejšo interpretacijo oblikovalskega jezika Kodo.

Z novo trojko bo Mazda uvedla novo generacijo modelov, ki bodo zasnovani na novi platformi in bodo zato lažji, cenejši in tišji ter naj bi ponujali tudi boljše vozne lastnosti. Za novi model bo na voljo tudi motor Skyactiv-X, ki združuje prednosti bencinskih in dizelskih motorjev ter obljublja zelo dobre zmogljivosti in majhno porabo goriva.

Ključen bo blagi hibrid

Mazdin prvi mož, Akira Marumoto, je povedal, da strategija vključuje združitev motorja Syactiv-X z blagim hibridnim sistemom. Dodal je, da bo elektromotor omogočil zvezno pospeševanje in živahno vožnjo. Poleg tega bo nov pogonski sklop prinesel za 30 odstotkov manjšo porabo v primerjavi s klasičnim motorjem enake prostornine. Povedal je še, da bo nova mazda 3 na voljo z blagim hibridom z novim dvolitrskim motorjem Skyactiv-X in z obstoječim 2,5-litrskim agregatom Skyactiv-G. Motor Skyactiv-X se bo uvrstil na vrh ponudbe, saj bo ponujal lastnosti 2,5-litrskega stroja in porabo 1,5-litrskega dizelskega motorja.

Blagi hibridi predstavljajo ključni del Mazdine strategije, s katero želi do leta 2030 elektrificirati vse modele v ponudbi. Ob tem bodo električni modeli in električni modeli s podaljševalnikom dosega predstavljali le pet odstotkov ponudbe, medtem ko bo 95 odstotkov blagih hibridov.

Obliko nove trojke je napovedal koncept kai, ki smo ga videli na lanskem avtomobilskem salonu v Tokiu, novim modelom pa bo prinesel čistejše in gladkejše linije.

Martin Macarol