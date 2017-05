Nova miss Universe Hrvaške - temnopolta Shanaelle Petty

Oče ameriški vojak, mama Slavonka

1. maj 2017 ob 16:52

Zagreb - MMC RTV SLO

Nova miss Universe Hrvaške je postala Shanaelle Petty, 19-letnica iz Slavonskega Broda, ki so jo ostale tekmovalke izbrale tudi za miss simpatičnosti.

Kot poroča Index.hr, je Pettyjeva s svojo preprostostjo navdušila in nasmejala tudi publiko v studiu HRT-ja, čeprav za Shanaelle hrvaščina ni materni jezik. Temnopolta lepotica namreč šele od nedavnega živi v Slavoniji pri starih starših. Do zdaj je živela že v več kot desetih državah, se šolala v Evropi in ZDA, prvi razred osnovne šole obiskovala v Slavonskem Brodu, maturirala pa na srednji šoli Terry Sanford v Severni Karolini.

Njen oče Alexander Petty iz kalifornijskega mesteca Lompoc je namreč ameriški vojak, pokojna mama Ivana Krajina-Petty pa je bila Slavonka. Par se je spoznal v ZDA, kjer je Krajinova obiskovala srednjo šolo.

"Oči je vojak, zato smo se pogosto selili in sem živela na različnih naslovih, večinoma v New Yorku in Severni Karolini. Če si v ZDA vojak, se seliš vsake dve do tri leta - to je zapleteno življenje, sem pa zato videla veliko sveta, kar me zelo veseli. Ko je bila mama noseča, je bil oče nameščen v Nemčiji, kjer sem se tudi rodila. Živeli smo povsod po Evropi in ZDA, največ časa na Hrvaškem in Nemčiji," je povedala za Jutarnji list.

Zgodaj ostala brez mame

Shanaelle je že zgodaj, pri šestih letih, ostala brez mame, oče pa se je v drugo poročil s Poljakinjo, s katero živi v Italiji. Pettyjevi zmaga še toliko več pomeni prav zaradi mame. Ivana Krajina je namreč leta 1997 tekmovala na prvem hrvaškem izboru za Miss Universe, da se nanj prijavi še ona, pa jo je nagovorila njena teta.

Najbolj pa je bila ganjena, ko je očetu kljub obveznostim v Italiji uspelo priti na finale, ravno na zadnjih pet minut, ko je bila razglašena za zmagovalko. "Z mlajšim bratom Danielom sta se vozila pet ur iz Italije, da sta ravno ujela konec. Parkirala sta pred studiom HRT-ja v trenutku, ko sem prevzemala krono. V enem trenutku sem v tistem kaosu zaslišala očijev glas, kako me kliče, in so se mi samo vlile solze. On mi predstavlja ključno osebo v mojem življenju in največjo oporo. Pozna moj naslednji korak, še preden ga vem sama."

Tudi jutro po zmagi je Shanaelle najprej poklicala očeta, ki jo je vprašal, kako se počuti. "Odgovorila sem mu, da mislim, da še kar sanjam. Zmage nisem pričakovala. Prišla sem na izbor za miss Universe, da bi se lepo imela. To je v vsakem primeru fantastična izkušnja," je povedala.

Njene sanje so delati za Naso

Pettyjeva, ki se do zdaj z manekenstvom sploh ni ukvarjala, ima številne konjičke - riše, kuha, šiva, igra klavir, tenis in odbojko, njena velika želja pa je delati za Naso, ker jo zaima raziskovanje vesolja. Kot svojo največjo hibo je izpostavila, da se zjutraj nikakor ne more zbuditi, "niti s šestimi budilkami", najtežji del na tekmovanju pa ji je bil izhod v kopalkah, saj pravi, da je zelo sramežljivo dekle.

Kot piše Jutarnji list, Shanaelle ne očara samo s svojo eksotično lepoto, ampak tudi posebno karizmo.

Na izbor se je sicer prijavilo 300 deklet z vse Hrvaške. Prva spremljevalka je postala Elena Jung iz Vodnjana, druga spremljevalka pa Marijana Josipović iz Osijeka. Izbor je sicer zaznamoval tudi manjši škandal - ena od tekmovalk, Martina Djaković, ki so jo mediji in gledalci proglasili za hrvaško dvojnico Kim Kardashian, ni ravno najbolje sprejela, ker se ni uvrstila med deset polfinalistk. Na razglasitvi zmagovalke se je ob petih finalistkah zbralo tudi ostalih 16 tekmovalk, vse, razen Djakovićeve.

robe lyf #missuniversecroatia2017 A post shared by Shanaelle Liana Petty (@shanaellepetty) on Apr 1, 2017 at 11:46am PDT

#missuniversecroatia2017 A post shared by Shanaelle Liana Petty (@shanaellepetty) on Apr 1, 2017 at 11:58am PDT

A post shared by Shanaelle Liana Petty (@shanaellepetty) on Mar 15, 2017 at 8:32am PDT

All I could afford was to sit and look A post shared by Shanaelle Liana Petty (@shanaellepetty) on Jan 15, 2017 at 4:18am PST

K. S.