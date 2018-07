Nova octavia bo imela drugačen obraz

Škoda octavia

7. julij 2018 ob 07:53

Mladá Boleslav - MMC RTV SLO

Škoda že testira četrto generacijo octavie. Čeprav uradno ni še znano, kako bo videti, o tem že kapljajo prvi podatki.

Po poročanju francoskega AutomobileMaga bodo Čehi opustili malce posebne dvojne sprednje luči v slogu mercedesa razreda E in octavii namenili bolj klasičen videz. Nova generacija naj bi dobila večjo masko s kromiranimi vložki in prenovljeno obliko zadnjih luči. Na novo bo oblikovana tudi notranjost, kjer bomo gotovo videli novo multimedijsko napravo in najverjetneje tudi instrumentno ploščo z zaslonom namesto klasičnih merilnikov.

Pod pločevino se bo skrivala prenovljena različica platforme MQB, na kateri bodo tradicionalno sloneli tudi golf osme generacije, novi seat leon in novi audi A3.

Ob bencinu tudi dizel

V motorni ponudbi bomo našli številne bencinske motorje, med drugim 1,5-litrski prisilno polnjeni štirivaljnik, ki bo zmogel okoli 200 konjev (150 kW). Nadenj se bo uvrstila športna izvedba RS, ki se bo pohvalila s približno 250 konji. Za zdaj nič ne kaže, da bi želeli pri Škodi opustiti dizelske motorje. Nova octavia naj bi tako namesto sedanjega 1,6-litrskega dobila novi 1,5-litrski turbodizelski motor. Pozneje bo prišel čas tudi za elektrifikacijo z blagim hibridom z 48-voltnim električnim omrežjem.

Za zdaj še ni natančno znano, kdaj bo nova octavia nared, a najverjetneje bo to proti koncu prihodnjega leta.

Martin Mcarol