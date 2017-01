Nova poroka na vidiku, Kate Mara in Jamie Bell sta zaročena

Par se je začel sestajati leta 2015

14. januar 2017 ob 11:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnika franšize Fantastični štirje Kate Mara in Jamie Bell sta zaročena. Veselo novico je potrdila igralkina predstavnica za stike z javnostjo.

Ugibanja o zaroki je podžgala igralka, ki je po ulicah New Yorka razkazovala svoj svetlikajoči prstan. Prav tako pa so ga lahko zasledili tudi njeni sledilci na Instagramu.

33-letna ameriška igralka in 30-letni britanski igralec sta se začela sestajati jeseni 2015. To bo prvi zakon za igralko, medtem ko je bil Bell že enkrat poročen, in sicer z zvezdnico serije Westworld Evan Rachel Wood. Po 19 mesecih življenja v zakonu, sta se leta 2014 ločila. Skupaj imata triletnega sina.

Bell je pred vlogo v Fantastičnih štirih največji pečat pustil v filmu Billy Elliot. Sanje so se mu izpolnile, ko je lahko delal z največjimi režiserskimi imeni, kot je Peter Jackson v King Kongu (2005) in še zlasti Clint Eastwood v Zastavah naših očetov (2006).

Kate so pred Bellom mediji povezovali z britanskima igralcema Maxom Manghello in Charlijem Coxom ter režiserjem McG-jem. Odraščala je s športom, saj je bilo njeno otroštvo zaznamovano z ameriškim nogometom (njen oče je bil skavt in podpredsednik ocenjevalcev igralcev v ekipi New York Giants). Od tam izhaja tudi njena prva simpatija, pravi sama.

S sestro Rooney, ki je pustila svoj pečat v filmu Dekle z zmajskim tatujem in seriji American Horror Story, osvajata igralski svet. Kate je še pred pojavitvijo v Fantastičnih štirih blestela v seriji Hiša iz kart v vlogi Zoe Barnes. Igralka je debitirala leta 1999 v filmu Nemirna srca, pojavila se je tudi v Gori Brokeback.

K. K.