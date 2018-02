Nova pot za peugeot 508

Poudarki Novi peugeot 508 v Ženevi

13. februar 2018 ob 15:36

Ženeva - MMC RTV SLO

Peugeot bo v Ženevi razkril novo generacijo modela 508. Zasnovan bo na novi platformi, kupce pa bo lovil s privlačnimi potezami lanskega koncepta instinct.

Ena od večjih Peugeotovih novosti na prihajajočem avtomobilskem salonu v Ženevi, ki bo letos svoja vrata odprl 6. marca, bo gotovo nova generacija modela 508. Ta bo zato, da bi pritegnil kupce v razredu, ki je zaradi porasta zanimanja za športne terence v upadu, oblikovan bolj drzno od njegovega predhodnika, hkrati pa naj bi ponujal tudi napredno tehnologijo. Peugeot za zdaj še ni razkril njegove oblike, prav tako ostaja skrivnosten glede tehničnih podatkov. Toda prvi mož skupine PSA je že leta 2015 zanj napovedal elemente polsamodejne vožnje, kot sta samodejno krmiljenje in samodejno zaviranje.

Novinec se bo ponašal z bolj dinamično podobo, ki bo predstavljala odmik od sedanjega modela. Imel bo bolj dinamično bočno linijo s kupejevsko streho, pri čemer bo prevzel nekaj oblikovnih značilnosti koncepta instinct, ki smo ga spoznali na lanskem salonu v Ženevi. Za razliko od predhodnika ne bo več zasnovan na platformi PF3, temveč na platformi EMP2, na kateri temeljita tako peugeota 3008 in 5008 kot tudi opel grandland X. Poleg limuzinske naj bi bila na voljo tudi karavanska izvedba.

Proti priznanim igralcem

Na trgu se bo postavil ob bok modelom, kot so ford mondeo, opel insignia in volkswagen passat v razredu, v katerem kupci vse bolj pogledujejo proti športnim terencem. Trenutni model je naprodaj od leta 2011, njegova posebnost pa je bila zdaj že upokojena dizelska hibridna različica. Pri novi generaciji poleg bencinskih in dizelskih izvedb pričakujemo tudi priključni hibrid.

Trenutni model, ki ga proizvajajo v francoskem Rennesu in v kitajskem Wuhanu, je po podatkih Jato Dynamics lani zabeležil kar 39-odstotni padec prodaje, zato bo naslednik zelo dobrodošel.

Martin Macarol