Nova pričevanja o življenju Kate Moss: seks, droge in visoka moda

Manekenka se na nova pisanja še ni odzvala

27. maj 2017 ob 12:09

London - MMC RTV SLO

Kate Moss je od nekdaj veljala za "divjega otroka" modnega sveta, toda javnosti je marsikatera zgodba ostala skrita. Vsaj tiste o njeni odvisnosti od tablet, aferah in zabavah, ki jim ni bilo konca.

Del tega zdaj odkriva avtorica Lizzy Goodman v knjigi o zgodovini rocka v začetku tega tisočletja Meet Me in the Bathroom. V njem, kot poroča Radar Online, izpostavi zgodbo danes 41-letnega indierockerja Anthonyja Rossomanda, ki je prvič spoznal Mossovo med obiskom Sadie Frost, nekdanje žene igralca Juda Lawa.

"Imeli so majhen tobogan za otroke in zjutraj smo vsi viseli na njem zadeti od MDMA in igrali kitare," se je spominjal Rossomand. "Vpleten sem bil v nekaj nenavadnih situacij, ko sem bil del trojčka v zgornjem delu hiše. V nekem trenutku sem pogledal proti stropu in videl fotografije Juda Lawa in sem si rekel, da kaj sploh počnem," je še nadaljeval.

Mossovo je spoznal po zaslugi stanovskega kolega Jacka Whita, ki ga je izzval, da spi z manekenko. "Zgrabil me je v baru sredi Dorchestra in rekel, da sem jaz tisti izbranec in naj to naredim za ZDA. In ona je bila za," se je spominjal Rossomand.

Podobno izkušnjo v knjigi opisuje še en indierocker, in sicer Har Mar Superstar."Večer preden smo ši k Sadie, smo zašli v nenavaden bar. Tam smo plesali in med drugim sem plesal tudi s Kate. Vsi so me spraševali, kako mi je to uspelo, ampak sem samo šel do nje in jo prosil za ples. Tri ure kasneje sva bila v hiški na drevesu pri Sadie in se poljubljala," je svoja doživetja opisal indierocker.

K. K.