Don Johnson in Philip Michael Thomas sta med letoma 1984 in 1990 upodabljala detektiva pod krinko Jamesa Crocketta - Sonnyja in Ricarda Tubbsa - Rica. Foto: IMDb Leta 2006 pa sta v celovečercu Miami Vice v vlogah protagonistov nastopila Colin Farrell in Jamie Foxx. Film je režiral Michael Mann, sicer izvršni producent izvorne serije. Foto: IMDb

Nova različica serije Miami Vice: kokainski posli in prostitucija namreč še vedno cvetijo

Leta 2006 so po seriji že posneli celovečerec

4. avgust 2017 ob 18:40

Miami - MMC RTV SLO, STA

Don Johnson in Philip Michael Thomas sta se med letoma 1984 in 1990 v kultni televizijski seriji Miami Vice bojevala proti v Miamiju cvetočim nezakonitim poslom, zdaj pa naj bi ameriška televizijska mreža NBC pripravljala njeno novo različico.

O zametkih nove različice televizijske serije poroča več tujih portalov, po pisanju portala Variety naj bi NBC za projekt združil moči s produkcijsko hišo Vina Diesla One Race Television. Vin Diesel in Chris Morgan - dva izmed ustvarjalcev franšize Hitri in drzni - pomagata pri razvoju ideje nove različice, še poroča Variety.

Nič še ni uradno potrjeno

Mreža NBC sicer še ni ničesar uradno potrdila, po pisanju revije Hollywood Reporter pa naj bi bila serija na sporedu NBC-ja v sezoni 2018-2019.

Projekt NBC in One Race Television pa ni prvi poskus ponovne oživitve serije. Leta 2006 je po njej nastal celovečerec v režiji Michaela Manna, v katerem sta v vlogah protagonistov nastopila Colin Farrell in Jamie Foxx. Sicer pa je bil Mann v osemdesetih izvršni producent serije.

Šik dvojec v boju proti kriminalu

V izvorni različici NBC-jeve serije, ki so jo snemali pet sezon, je Don Johnson (1949) upodabljal detektiva pod krinko Jamesa Crocketta -Sonnyja, Philip Michael Thomas (1949) pa njegovega kolega Ricarda Tubbsa - Rica.

V večini epizod sta se Sonny in Rico bojevala proti poslom z mamili in prostitucijo na ulicah Miamija. V nasprotju z drugimi takratnimi policijskimi serijami je imela v Miami Viceu pomembno mesto tudi takrat aktualna novovalovska kultura, še posebej glasba.

Nova doba barvne televizije

V reviji People, ki so Miami Vice uvrstili med 50 najpomembnejših serij vseh časov, so med drugim zapisali, da je bila to vse od izuma barvne televizije prva serija, ki je bila zares videti drugače.

P. G.