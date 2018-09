Nova ruska TV-serija: Na sledi Putinu - od druženja z otroki do dopusta v Sibiriji

Oddaja prikazuje predsednikov atleticizem, ljubezen do otrok in pogum

4. september 2018 ob 08:36

Moskva - MMC RTV SLO

Na ruski televiziji je premiero ugledala dokumentarna serija, posvečena vsakotedenskim dejavnostim predsednika Vladimirja Putina. Prva epizoda poje hvalospeve predsednikovi "čudoviti" postavi in njegovi ljubezni do otrok.

V seriji z naslovom "Moskva, Kremelj, Putin", ki jo je državna televizija Rossija 1 predvajala v najbolj gledanem nedeljskem večernem terminu, so se pošalili tudi, da se celo divje živali bojijo prvega moža Kremlja.

Prikazani so bili tudi posnetki Putinovega nedavnega dopusta v Tuvi, odročni pokrajini sredi Sibirije.

"To je divja narava, tu so medvedi," je razložil predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je bil gost večernega studia. "Telesni stražarji so primerno oboroženi, za vsak primer. Čeprav, če medvedi vidijo Putina, se bodo primerno vedli - saj niso bedaki."



Enourno epizodo so prikazali le nekaj ur za tem, ko se je na tisoče ljudi spet podalo na protestni shod nedaleč od Rdečega trga, da bi protestirali proti nepriljubljeni pokojninski reformi.



V oddaji so pohvalili Putinovo pripravljenost, da "prevzame odgovornost" za "potrebne" reforme, niso pa omenili protestov, navaja Guardian.

Putin ima rad vse ljudi

"Ko Putin govori z mamo otroka ali pogleda otroka, je jasno, kako zelo rad ima otroke. Ima človeški, iskren odnos z njimi," je pripomnil voditelj oddaje Vladimir Solovjev po segmentu o Putinovem odnosu do mladih.

Nato mu Peskov odgovori: "Putin nima samo rad otrok, ima rad ljudi na splošno."

TV Dožd, spletni opozicijski kanal, je TV-serijo na Rossija 1 primerjal s kultom osebnosti, spletenim okoli Vladimirja Lenina v času Sovjetske zveze. Spet drugi kritiki so se čudili, da je državni televiziji uspelo najti še več prostora za poročanje o Putinu.

K. S.