Nova serija clia na voljo le slovenskim kupcem

Clio je najbolj pogost avtomobil na slovenskih cestah

6. december 2017 ob 18:28

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Podjetje Renault Slovenija je uradno predstavilo omejeno serijo vozil clio I feel Slovenia, ki bo na voljo le na slovenskem trgu. Ta vključuje bogat paket opreme, ki so je vozniki vajeni iz večjih in dražjih vozil.



V Revozu bodo letos sestavili 190 tisoč vozil, od tega največ cliov. Posebna serija vozil, namenjena samo slovenskim kupcem, bo nosila oznako I feel Slovenia. S tem se je nacionalna blagovna znamka, ki je bila do zdaj znana zgolj v turizmu, prebila tudi v gospodarstvo.

"Močna državna znamka daje državi in izdelkom ter storitvam, ki iz nje prihajajo, dodatno moč. Veseli smo, da je Renault prepoznal moč naše nacionalne znamke," je ob tem povedala direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc.

"I feel Slovenia je močna in ponosna blagovna znamka, ki je v svojem bistvu združila vse lepote slovenske narave, našo nacionalno identiteto in vse vrline prebivalcev Slovenije. Zato so jo v Renaultu takoj povezali z vsem, na kar so ponosni ob izdelavi vozila Renault Clio v novomeškem Revozu," so še sporočili z Urada Vlade RS za komuniciranje.

Revoz je model clio izdeloval že v preteklosti, nato pa se leta 2014 osredotočil izključno na twinga in Smartov štirisedežni model forfour. Letos je Renault proizvodnjo četrte generacije clia iz Francije in Turčije razširil še v Revoz, kjer so jo zagnali junija.

Več kot 80 milijonov evrov vredna naložba v prilagoditev proizvodnje Revozu po ocenah njegovega vodstva prinaša zagotovitev stabilnosti proizvodne dejavnosti za srednjeročno obdobje in višjo raven dnevnih proizvodnih količin, saj tovarna trenutno obratuje v treh polnih izmenah. "Clio I feel Slovenia, ki izhaja iz tako dobre tovarne, bo zagotovo pravi ambasador vsega najboljšega, kar povezujemo s Slovenijo: smo majhni, a imamo vse, kar imajo veliki," so še dodali z Urada.

K. K.