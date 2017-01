Nova skrivnostna znamka, nov skrivnosti model

Napoved nove znamke

20. januar 2017 ob 07:01

Ženeva - MMC RTV SLO

Na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi bo prvič nastopila skrivnostna znamka Eadon Green. Predstavila bo prav tako skrivnostni model, imenovan Black Cuillin, o katerem bo več znanega šele 9. marca ob odprtju salona.

Lahko bi rekli, da v zadnjem času nove avtomobilske znamke nastajajo kot gobe po dežju. Pred dvema letoma je z nastopom v Ženevi, še brez kakšnega modela, ki bi ga lahko pokazal, svojo vrnitev pompozno napovedal nekdaj uspešni Borgward. Pred nekaj meseci se je uradno rodila znamka Link & Co., tu pa so tudi znanilci nove avtomobilske dobe, kot so Tesla Motors, Faraday Future in Lucid Motors.

Vsem tem je skupno, da še pred dejanskim nastopom s pridom uporabljajo vse medijske kanale, ki jih imajo na voljo, ter s skrivnostnimi objavami vzbujajo radovednost in zanimanje javnosti. Na to karto igra tudi Eadon Green, novo podjetje ali nova znamka, o kateri ne vemo še ničesar. Za sedaj namreč ni še nobenih fotografij ali podatkov, prav tako ni znano, kakšni so njeni načrti in kam se želi umestiti.

Znano je le, da bo 9. marca na mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi, natančneje na razstavnem prostoru 2242 v hali 2, predstavila model Black Cuillin Grand Touring. Za sedaj so objavili le sliko z logotipom znamke in silhueto avtomobila, ki spominja na legendarni bugatti type 57 SC atlantic in daje slutiti, da bo šlo za nekakšen butični izdelek.

Kljub napovedi, da bo vse znano šele 9. marca, pa bomo morda prek kakšne fotografije, ki bo »slučajno« prišla v javnost, že prej izvedeli kaj več. Pustimo se presenetiti.

Borut Fakin