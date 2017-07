Nova spremljevalka Bena Afflecka

Prva po ločitvi od Jennifer Garner

8. julij 2017 ob 15:30,

zadnji poseg: 8. julij 2017 ob 15:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski superzvezdnik Ben Affleck se je v javnosti prvič po razhodu z igralko Jennifer Garner pojavil z novo spremljevalko.

Z oskarjem nagrajenega igralca so ujeli v družbi producentke priljubljene TV-oddaje Saturday Night Live Lindsay Shookus. Skupaj sta obiskala italijanski bistro v Santa Monici v Kaliforniji, kamor sta se pripeljala z limuzino. Revija People poroča, da par skupaj preživlja čas v Los Angelesu in da Lindsay prebiva v Affleckovi novi vili.

Prejšnja partnerica ameriškega filmskega igralca, ki se je pred kratkim zdravil zaradi odvisnosti od alkohola, je bila zvezdnica Jennifer Garner, s katero sta bila poročena.

Affleck in Garnerjeva sta se po 10 letih zakona razšla leta 2015, Ben pa je nekaj časa živel v hiši za goste na njunem skupnem posestvu, saj je nekdanji par želel ohraniti prijateljsko razmerje.

Na počitnice še vedno vsi skupaj

Zahtevo po ločitvi sta vložila prejšnji mesec. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Violeta, Seraphina in Samuel, s katerimi sta oba preživela tudi praznovanje dneva neodvisnosti, pred tem pa so vsi skupaj počitnikovali na Bahamih.

Lindsay Shookus naj ne bi bila vzrok za ločitev Afflecka in Garnerjeve, saj se je s filmskim igralcem zbližala šele v zadnjih mesecih, ko sta nekdanja zakonca že nekaj časa živela narazen.

M. Z.