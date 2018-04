Nova stopnja za bavarske elektrifikacije

BMW iX3

BMW je na avtomobilskem salonu v Pekingu predstavil koncept električnega športnega terenca. Gre za električno različico modela X3, ki lahko z enim polnjenjem prevozi 400 kilometrov. Serijski model bo nastajal na Kitajskem, na trgu pa se bo postavil ob bok jaguarju i-pace.

Bavarski električni športni terenec z oznako iX3 je zasnovan na običajni izvedbi modela X3 tretje generacije. To navzven kaže s poznano obliko karoserije, ki pa ima nekaj posebnosti. Oblikovalci so denimo zapolnili skoraj vse odprtine, ki so pri običajnem modelu namenjene dovodu zraka motorju, tudi na maski, na kateri sta značilni ledvički prvič združeni. S tem avtomobil deluje nekoliko bolj futuristično, obenem pa se ponaša z boljšo aerodinamiko.

Pod pločevino se skriva električni pogonski sklop, ki v enem združuje elektromotor, menjalnik in upravljalno enoto. Zato je kompakten in lahek ter bo omogočal vgradnjo tudi v druge obstoječe modele z motorjem na notranje zgorevanje.

30 minut za 400 kilometrov

Moč elektromotorja znaša 200 kilovatov (272 KM), baterija z zmogljivostjo 70 kilovatnih ur pa po novem meritvenem ciklu WLTP (World Harmonised Light-Vehicle Test Procedure) pa z enim polnjenjem zagotavlja 400 kilometrov dosega. Ob tem BMW, tako kot Audi z modelom e-tron, obljublja, da se bo na polnilnici z zmogljivostjo 150 kilovatov v celoti napolnila v 30 minutah.

Serijski model, ki bo pripravljen leta 2020, bodo proizvajali na Kitajskem v sodelovanju z BMW-jevim tamkajšnjim partnerjem Brilliance Automotive. Od tam ga bodo izvažali tudi v Evropo in v Združene države Amerike.

