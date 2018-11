Nova trojka kot znanilec nove dobe

Mazda 3

28. november 2018 ob 14:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Japonci so držali obljubo in na avtomobilskem salonu v Los Angelesu predstavili novo generacijo mazde 3. Ta je zelo pomembna za Mazdo, saj ne uvaja le novega modela, temveč naznanja novo generacijo modelov na platformi skyactiv ter uvaja inovativen bencinski motor skyactiv-X.

Pri Mazdi so držali tudi obljubo glede oblike nove trojke, ki skoraj celoti povzema koncept kai. Označujejo jo zelo gladke linije z opazno, skoraj povsem navpično masko, dolgim pokrovom motorja ter skoraj kupejevskim zadkom. Celoto zaokrožajo zelo zašiljeni sprednji in zadnji žarometi. Ob kombilimuzini so hkrati predstavili tudi limuzinsko različico, ki se ponaša s sloko silhueto in oblikovno vse bolj sledi večji šestici.

Vso našo pozornost si zasluži tudi notranjost, ki predstavlja še večji napredek v primerjavi s predhodnikom. Armaturno ploščo označuje minimalistična oblika, oblazinjen osrednji del ter kromirani elementi pa poskrbijo za premijsko vzdušje. Celoto lepo zaokrožata športen trikraki volanski obroč in prostostoječi 22,3-centimetrski (8,8-palčni) zaslon multimedijske naprave.

Podrobnosti o motorni paleti še niso znane, jasno pa je, da glavno novost predstavlja bencinski motor skyactiv-X, ki se lahko pohvali s porabo na ravni dizelskih agregatov. Ta je opremljen s kompresijskim vžigom, ki ga upravljajo svečke (spark controlled ingnition system). Motor deluje v kombinaciji s tako imenovanim mehkim ali delnim hibridom, ki zagotavlja večjo varčnost in užitek v vožnji. Poleg tega bodo na voljo še 1,5-litrski in dvolitrski bencinski motorji skyactiv-G ter 1,8-litrski dizel, slednji tudi z mehkim hibridnim sistemom.

Tudi s štirikolesnim pogonom

Nova platforma prinaša tudi novo vzmetenje z vpetjem MacPherson spredaj ter poltogo zadnjo premo, pri čemer bodo na voljo tudi različice s štirikolesnim pogonom, pri kateri bo najverjetneje uporabljeno večtočkovno vpetje.

Na varnostnem področju velja omeniti sistem za opozarjanje na prečni promet pred in za vozilom ter sistem za zaznavanje utrujenosti voznika, ki deluje s pomočjo infrardeče kamere. Na voljo pa bodo tudi asistenčni sistemi, kot je sistem Cruising & Traffic Support, ki za vožnjo v zastojih združuje delovanje aktivnega tempomata in sistema za vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu.

Martin Macarol