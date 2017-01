Nove evropske smernice za ugotavljanje goljufij pri izpustih

Nezavezujoče smernice Evropske komisije

30. januar 2017 ob 07:12

Bruselj - MMC RTV SLO

Evropska komisija je objavila smernice za odločanje o tem, ali so strategije proizvajalcev glede izpistov ustrezne in zakonite. S tem želi komisija doseči poenotenje pravil 28 držav članic za homologacijo in izvajanje testov.

Do premikov je začelo prihajati po izbruhu afere Dieselgate, v kateri so pri nekaterih Volkswagnovih modelih z dizelskim motorjem odkrili programsko opremo, ki vpliva na prikaz emisij na testih. Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter srednja in majhna podjetja, Elzbieta Bienkowska je jasno povedala, da goljufije niso dopustne ter dodala, da so preiskave pokazale da številni proizvajalci uporabljajo sisteme, zaradi katerih so emisije v realnih razmerah veliko večje od izmerjenih na testih. To je seveda zakonito, razen, če ni tehnično upravičeno, kar pa morajo dokazati proizvajalci.

Glavne smernice

S pomočjo neobvezujočih smernic bodo lahko države članice uveljavile prepoved spornih naprav ter zavzemale jasna stališča do posameznih proizvajalcev. Komisija poudarja, da morajo proizvajalci denimo znati natančno odgovoriti na vprašanja o tem, ali na trgu obstaja tehnologija, ki lahko izboljša podatke o emisijah, ali, če je nepopravljivo škodo na motorju mogoče dokazati in dokumentirati. Poleg tega dokument navaja primere testov ter posveča posebno pozornost t.i. »toplotnim oknom«, oziroma razlikam, ki se pojavljajo pri meritvah ob hladnem ali ogretem motorju.

Spremembe že letos

Objava smernic je v skladu s politiko skupnosti, ki od izbruha afere Dieselgate teži k ugotavljanju realnih izpustov. Od septembra bo tako za vsa nova vozila začel veljati nov homologacijski emisijski standard Euro 6d-TEMP, ki namesto cikla NDEC določa meritve izpustov na podlagi novega cikla RDE (Real Driving Emissions) ter ugotavljanje vrednosti CO2 z novo metodologijo WLTP (Worldwide, harmonized Light vehicles Test Procedures).

Borut Fakin