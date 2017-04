Nove glasbe Princea ne bo, začenja se sodna bitka

Leto po smrti ikoničnega glasbenika Princea so iz neodvisne vancouvrske založbe Rogue Music Alliance (RMA) sporočili, a bodo izdali EP Deliverance. A zapletlo se je pri pravicah.

Kot se je izkazalo producent EP-albuma George Ian Boxill nima pravic za distribucijo skladb, ki so nastale med letoma 2006 in 2008. Kot je poročala tabloidna spletna stran TMZ, je Boxill s Princeom v času njunega sodelovanja leta 2006 podpisal pogodbo o zaupnosti (s čimer se je glasbenik zavaroval, da producent ne objavlja njegovih del brez privolitve).

Po novici, da glasba prihaja na spletne glasbene platforme, so se oglasili Princeovi zastopniki in po poročanju New York Daily News izjavili, da želi Boxhill "izkoristiti eno ali več skladb za svojo osebno korist na račun Princeove zapuščine". Boj z Boxhillom bodo zdaj nadaljevali na sodišču. Producent pa je že dobil nalog, da vrne vse posnetke Princeovim zastopnikom.

Najbolj zagreti oboževalci so lahko preko iTunes album že naročili v predprodaji in s tem dobili eno skladbo brezplačno. Toda skladbe so v sredo odstranili s spletne platforme. Zaenkrat pa je neznano, kakšna bo usoda nove skladbe, ki je pricurljala v javnost.

Kot so zapisali na spletni strani, poimenovani preprosto Prince Rogers Nelson, je Deliverance njegov "neslišani duhovni glas". Prince je z Boxillom sodeloval pri ploščah iz omenjenega obdobja, tudi 3121 in Planet Earth.

