Nove kolesarske avanture Simona Eržena – tokrat v Azijo

4 države, 5 tednov, 2.800 kilometrov

29. september 2017 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Simon Eržen se po letošnjem uspešno izvedenem kolesarskem dogodku Diagonala335, ko je junija prekolesaril 335 km dolgo pot od Goričkega do Portoroža, tokrat odpravlja v Azijo.

Pot v Azijo spada pod Erženove odprave okoli sveta, na katerih želi prekolesariti 100.000 kilometrov in obiskati 80 držav. Vse skupaj se je začelo leta 2008 z ekspedicijo po Novi Zelandiji. Od takrat je kolesaril še na Japonskem, v Franciji, Tadžikistanu, Omanu, Indiji, po obali Jadranskega morja ...

Mariborčan, ki je znan po svojih kolesarskih podvigih, se na takšno odpravo podaja že deseto leto zapored. Tokrat se odpravlja v jugovzhodno Azijo, kjer bo v predvidoma petih tednih prekolesaril 2.800 kilometrov. Od 2. oktobra do 9. novembra bo v sklopu projekta Simon Eržen s kolesom okoli sveta prekolesaril štiri azijske države po diagonali: Vietnam, Kambodžo, Laos in Tajsko.

Tako njegovi svetovni kot nacionalni projekti si delijo to, da pri njih ne gre zgolj za kolesarjenje. Na kolo se Eržen odpravlja pod poslanstvom prebujanja zavesti, ki pa ima tudi dobrodelno noto. Za letošnjo odpravo je od lanske po Tadžikistanu do danes zbral okoli 450 evrov, ki jih bo na poti razdelil med družine, potrebne pomoči.

Prihajajoča kolesarska odprava od Hanoja v Vietnamu do Bangkoka na Tajskem bo njegova najdaljša do zdaj in ena izmed težjih, predvsem zaradi ekstremnih vremenskih razmer s temperaturami do 37 stopinj Celzija in visoko vlažnostjo v zraku, so še sporočili iz njegovega tabora.

M. Z.