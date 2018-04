Nove mlade moči v ljubljanskem ZOO-ju - surikate, črne čopičarke, liči antilope

27. april 2018 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družina ljubljanskega živalskega vrta se je to pomlad že povečala za mlade surikate, divje svinje, mare, črne čopičarke, liči antilope, papige aleksander in ovce ter pujse na slovenski kmetiji.

Na začetku marca se je krdelo surikat povečalo kar za tri člane. Obiskovalci lahko družino opazujejo pri delitvi dela ob skrbi za mladiče, ki jih stalno spremlja varuška. Ta jih uči vseh spretnosti surikat, ko preostali stražijo, se sončijo, brskajo za hrano ali kopljejo in popravljalo podzemno bivališče.



Za divjo svinjo pa drobencljajo štirje mladički, odeti v progaste kožuhe, da se lažje skrijejo v okolju. Mamo posnemajo pri ritju za hrano in valjanju v blatu, s čimer se hladijo in negujejo kožuh.

Mladiča dvojčka je dobil par črnih čopičark. Samec ju prenaša na svojem hrbtu, samica pa ju le doji. Na začetku aprila se je skotila tudi drobna liči antilopa, ki jo je mama prvi teden skrivala v grmovju. Živahno je tudi na slovenski kmetiji, kjer so se jim pridružili trije jagenjčki bovške in jezersko-solčavske pasme.

Najnovejši mladiči pa so trije aleksandri, ki se še vedno stiskajo s svojo mamo papigo v gnezdu v duplu, saj so še goli in popolnoma nebogljeni. Stalno so lačni in od svojih staršev z glasnim oglašanjem zahtevajo hrano.



Te dni je živalski vrt v Ljubljani bogatejši za novo otroško igrišče, imenovano Žabji skok. Ob odprtju igrišča med prvomajskimi prazniki pripravljajo tudi "dogodivščine z dvoživkami", s katerimi želijo premagati predsodke, ki jih imamo do teh neobičajnih živali.

D. S.