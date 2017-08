Nove podrobnosti o drugi generaciji najbolj prodajanega električnega avtomobila

Nissan počasi razkriva lastnosti nove generacije električne kombilimuzine leaf. Ta bo približno enako dolg, a nekoliko širši in zmogljivejši od sedanjega modela.

Nissan bo 6. septembra razkril drugo generacijo modela leaf, ki si lasti naslov najbolje prodajanega električnega avtomobila na svetu. Od leta 2010 so namreč prodali že 280 tisoč primerkov.

Enako velik, a bolj dinamičen

Japonci so že delno razkrili obliko novega modela in nekaj tehnoloških novosti, kot sta sistem za samodejno parkiranje in inovativna stopalka za plin, ki deluje tudi kot zavora. Nissan za zdaj ni razkril drugih podatkov, denimo o merah. Te podatke so z vpogledom v konfigurator, ki so ga pri Nissanu v tistem trenutku testirali, razkrili na spletni strani Autobytel. Od tu vemo, da novi leaf meri 4,48 metra v dolžino oziroma tri centimetre več od sedanjega modela, da je z 1,79 metra širine za dva centimetra širši in z 1,56 metra višine za en centimeter višji. Njegova medosna razdalja pa 2,7 metra ostaja nespremenjena.

Glavne razlike bodo tako v obliki, in ne v merah, ki ostajajo skoraj nesprememenjene, pri čemer novinec nedvomno obljublja bolj dinamično podobo.

Več moči

Največja novost je močnejši elektromotor, ki namesto dosedanjih 80 kilovatov (109 KM) razvije 108 kilovatov (147 KM), kar bo zagotovilo več poskočnosti. Narasel bo tudi navor, in sicer z 285 na 320 Nm. Za zdaj še niso znani podatki o baterijah, pri čemer naj bi bila na voljo sklopa z zmogljivostjo 40 oziroma 60 kWh.

Več bo znanega v prihodnjih dneh.

