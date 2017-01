Nove preglavice za Angelino: Zaharina biološka mati hoče stike z deklico

Angelina Jolie je svojo prvo hčerko, takrat šestmesečno Zaharo, v Etiopiji posvojila leta 2005. Zdaj, 12 let pozneje, pa želi njena biološka mati vzpostaviti stik.

Mentewab Dawit Lebiso je v čustvenem pogovoru za Daily Mail razložila, kako in zakaj si želi biti v hčerkinem življenju. Zatrdila je, da hčerke ne želi vzeti nazaj, saj se zaveda, da ji je hollywoodska zvezdnica omogočila življenje, ki ji ga sama ni mogla.

"Želim si le, da bi moj otrok vedel, da sem živa in tukaj zanj. Da bi jo lahko poklicala in govorila z njo. Rada bi jo videla," je potožila.

Dodala je, da bi rada videla, da bi Zahara vedela, da ima mamo, ki jo ima rada tako kot Angelina. A ob tem priznala, da se zaveda, da ji je bila slavna igralka boljša mati kot ona sama. "Z njo je, odkar je bila dojenček, ampak to še ne pomeni, da je jaz ne pogrešam. Pogrešam jo ves čas, nanjo mislim vsak dan in hrepenim po tem, da bi slišala njen glas in videla njen obraz. Vem, kdaj ima rojstni dan, in vedno sem žalostna, ker ne morem praznovati z njo - rojstnega dne in drugih posebnih dni," je nadaljevala.

Na 41-letno igralko je zato naslovila javno prošnjo: "Vsi nekoč umremo, in preden se poslovim s tega sveta, želim, da me Zahara spozna in da ve, da ima tukaj v Etiopiji prav tako družino. Angelino prosim, naj mi dovoli govoriti z njo. Mislim, da ne zahtevam preveč," je dodala.

Komu skrbništvo in kakšno?

Prošnja Etiopijke prihaja v času, ko se je Joliejeva znašla sredi bitke za skrbništvo nad Zaharo in drugimi petimi otroki: 15-letnim Maddoxom, 13-letnim Paxom, 10-letno Shiloh ter osemletnima dvojčkoma Vivienne in Knoxom. Septembra lani je namreč javnost osupnila z novico, da je vložila ločitveni zahtevega od svojega soproga Brada Pitta.

V vlogi za ločitev je zahtevala skrbništvo nad njunimi šestimi otroki, zahtevek pa podkrepila z navedbami, da ima njen odtujeni soprog težave s substancami in nadzorovanjem jeze. Pitt je nato prosil za deljeno skrbništvo, zakonca se trenutno držita neuradnega začasnega dogovora o skrbništvu, o katerem sta se dogovorila oktobra.

Po tem dogovoru ima fizično skrbništvo nad otroki Joliejeva, Pittu pa so odobrili zgolj nadzorovane obiske. Anonimna oseba je lani namreč prijavila Pitta zaradi incidenta na zasebnem letalu zvezdniške družine, zato se je vpletla tudi socialna služba.

Igralec naj bi na poletu iz Francije v Los Angeles pregloboko pogledal v kozarec, se sprl z Joliejevo, vmes pa je posegel njun najstarejši, posvojeni sin Maddox (15), ki ga je Angelina kot sedemmesečnega dojenčka posvojila, še preden je bila v razmerju z Bradom, nato naj bi med obema predstavnikoma moškega spola prišlo do "incidenta". Pitt je vztrajal, da fanta ni udaril, je pa priznal, da je bil med prepirom okajen. Preiskava socialne službe in FBI-ja ga je sicer nazadnje oprala vseh sumov.

Umik v zasebnost

Prav ta incident na letalu pa naj bi bil povod za ločitev, ki se je sicer po navedbah znancev zakoncev napovedovala že kar nekaj časa.

Sledilo je pranje umazanega perila v javnosti, na začetku januarja pa sta vendarle sporočila, da bosta v uradnem ločitvenem procesu uporabila zasebnega sodnika, da bi se tako izognila postopku pred javnostjo, saj želita tako zaščititi zasebnost svoje družine, predvsem otrok, zato nameravata vse postopke, dokumente in odločitve v ločitvenem postopku skriti pred radovednimi očmi.

