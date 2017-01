Nove težave Mische Barton: "izpad" na dvorišču

Zaslovela je s serijo The O. C.

27. januar 2017 ob 09:51

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 09:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Mischa Barton se je znašla v bolnišnici, potem ko so se policisti odzvali klicu glede sumljivega dogajanja na njenem domu.

Pozornost sosedov je, kot poroča opravljivi portal TMZ, Bartonova pritegnila s tem, ko se je, oblečena zgolj v srajco in kravato, obešala na ograjo na svojem dvorišču in vpila, da je njena mama čarovnica in da se svet sesuva. Zaskrbljeni očividci so poklicali na pomoč, ker so sumili na poskus samomora ali prevelik odmerek mamil.

Možje postave so v njeno stanovanje v zahodnem Hollywoodu prispeli v zgodnjih jutranjih urah v četrtek, tam je bila 31-letna igralka z neimenovanim gostom, po poročanju tistih, ki so bili na kraju dogodka, je bila oblečena in naj bi govorila razumljivo, v bolnišnico pa odšla prostovoljno.

Večer pred tem je skupaj s prijatelji praznovala svoj rojstni dan, udeleženci zabave pravijo, da je "bila videti, kot da se ima odlično".

Kot še piše TMZ, naj bi nekdanjo zvezdnico serije The O. C., zaslovela je še kot najstnica, odpeljali na psihiatrično opazovanje. Podobne težave je imela že leta 2009, ko so jo prav tako odpeljali v bolnišnico zaradi živčnega zloma, grozila je s samomorom.

Leta 2013 je v nekem intervjuju odkrito spregovorila o svojem zlomu: "Bilo je strašljivo. Tako kot v filmu Nore in svobodne. To je zgodba mojega življenja."

