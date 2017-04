Nove, vstopne različice alfe romeo stelvio

Širitev palete

5. april 2017 ob 06:42

Torino - MMC RTV SLO

Alfa Romeo je predstavila nove vstopne različice svojega prvega športnega terenca. Namenila mu je 2,2-litrski turbodizelski motor v kombinaciji s pogonom le na zadnji kolesi ter nov, šibkejši dvolitrski turbobencinski stroj.

Italijani iz Alfe Romeo so svojega prvega športnega terenca, tako kot giulio, jeseni najprej razkrili v najbolj strupeni različici quadrifoglio, ki zmore več kot 500 “konjev”. Nato so trgu ponudili bogato opremljeno začetno izvedbo first edition, ki jo poganja dvolitrski turbobencinar z 206 kilovati (280 KM), moč pa se prenaša na vsa štiri kolesa. Slednjo smo si lahko minuli teden predpremierno v živo ogledali na slovenskem avtomobilskem salonu v Ljubljani.

Le na zadnji kolesi

Zdaj pa je prišel čas še za šibkejše in bolj dostopne različice. Kupci bodo tako lahko poleg uvodoma naštetih zdaj izbrali tudi 2,2-litrski turbodizelski štirivaljni motor, ki razvije 132 kilovatov (180 KM) in 450 Nm navora. Moč se prenaša na zadnji kolesi prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika ter omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 7,6 sekunde in končno hitrost 210 kilometrov na uro. Avtomobil tehta malce več kot 1.600 kilogramov ter po uradnih podatkih na 100 kilometrov v mešanem ciklu porabi 4,7 litra plinskega olja, v okolje pa izpusti 124 gramov CO2 na kilometer.

Bencin in Q4

Druga vstopna izbira bo dvolitrski tubobencinski motor, ki zmore 147 kilovatov oziroma kroglijh 200 “konjev” ter 330 Nm največjega navora. Tu se moč prek samodejnega osemstopenjskega samodejnega menjalnika prenaša na vsa štiri kolesa s sistemom Q4. To novi bencinski različici omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 7,2 sekunde ter končno hitrost 215 kilometrov na uro.

Martin Macarol