Novi A že v soju žarometov

Mercedes-Benz razred A

5. februar 2018 ob 09:41

Amsterdam - MMC RTV SLO

Mercedes je na dogodku v Amsterdamu razkril novi razred A. Četrta generacija vstopnega modela iz Stuttgarta prinaša zaobljene linije, velike zaslone, nov uporabniški vmesnik MBUX in pametne luči multibeam LED.

Zunanja oblika z ravnimi površinami in zašiljenimi sprednjimi žarometi jasno povzema slog novega razreda CLS. S skupno dolžino 4,41 metra je v dolžino zrasel za 12 centimetrov, v širino za centimeter, enega pa je pridobil tudi v višino. Za 2,9 centimetra je zrasla tudi medosna razdalja, prtljažnik pa z dodatnimi 29 litri v osnovni postavitvi meri 370 litrov.

Notranjost, ki smo jo že spoznali, krasi popolnoma nova armaturna plošča s podolgovato površino, pod katero se skrivata dva barvna zaslona, pri čemer eden od teh nadomešča klasične merilnike. Ena večjih novosti je uporabniški vmesnik MBUX (Mercedes-Benz User Experience) z umetno inteligenco in možnostjo sprejemanja govornih ukazov z začetnim nagovorom "Hey Mercedes". Pri novih storitvah velja omeniti komunikacijske funkcije navigacijske naprave Car-to-X, ki lahko drugim vozilom sporoča o posebnih dogodkih, kot so nenadna zaviranja, aktiviranje sistema ESP ali nesreče, prikazuje pa tudi podatke o cenah goriva, prostih parkirnih mestih in podobno.

Sprva le trije

Ob začetku prodaje bomo v ponudbi našli dva bencinska in dizelski motor. Vstopno izbiro bo predstavljal model A 200 z 1,4-litrskim turbobencinskim štirivaljnikom s 120 kilovati (163 KM) v kombinaciji z ročnim šeststopenjskim menjalnikom ali dvosklopčnim sedemstopenjskim 7G-DCT. Nadenj se bo uvrstil model A 250 7G-DCT, katerega dvolitrski štirivaljnik zmore 165 kilovatov (224 KM), edino dizelsko izbiro pa bo predstavljal model A 180 d z novim 1,5-litrskim turbodizlom s 85 kilovati (115 KM). Pozneje bodo ponudbo dopolnili novi motorji in različice s štirikolesnim pogonom 4matic.

Tudi s pametnimi žarometi

Vse različice bodo serijsko opremljene s sistemom za izbiro štirih voznih načinov Drive Select, opcijsko pa bo na voljo tudi prilagodljivo vzmetenje. Pri asistenčnih sistemih velja omeniti prilagodljiv tempomat Distronic, sistem samodejnega zaviranja v sili v okviru paketa Pre-Safe Plus ter sistem za samodejno menjavo voznega pasu, ki se aktivira z vklopom smernika, a bo homologiran le v določenih državah. Osnovni model executive bo opremljen s halogenskimi žarometi, različice business, sport in premium bodo imele serijsko vgrajene žaromete LED High Performance, medtem ko bodo pametni prilagodljivi žarometi Multibeam LED na voljo za doplačilo.

Novinec bo prišel v prodajne salone to pomlad s cenami, ki bodo približno na ravni sedanjega modela.

Martin Macarol