Poudarki Novi ecosport obljublja njanovejšo hišno tehniko

Med drugim prinaša izboljšano podvozje in štirikolesni pogon Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Novi ecoboost se predstavlja z možnostjo štirikolesnega pogona in širokim naborom opreme. Foto: Ford Sorodne novice Tudi Ford v boj s Teslo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi aduti Fordovega najmanjšega športnega terenca

Ford ecosport

6. september 2017 ob 14:48

Köln - MMC RTV SLO

Po lansiranju nove fieste je Ford razkril tudi korenito prenovljenega športnega terenca ecopostort. Ta bo na voljo z najnovejšimi hišnimi motorji, v kombinaciji s pogonom na sprednji ali na vsa štiri kolesa.

Prenovljeni ecosport, ki je ohranil osnovno obliko predhodnika, je dobil predvsem novo obliko sprednjega in zadnjega dela v slogu modelov edge in kuga, popolnoma nova pa je notranjost. Armaturna plošča je oblikovana v slogu fiestine in lahko na sredinski konzoli gosti zaslon na dotik velikosti od 10,7 do 20,3 centimetra (od 4,2 do 8 palcev).

Tudi s štirikolesnim pogonom

Motorna paleta bo vključevala litrski turbobencinski trivaljnik EcoBoost v različicah z 92 in 103 kilovati (125 in 140 KM), od sredine leta pa tudi s 74 kilovati (100 KM). Pogon je pri vseh bencinskih različicah speljan k sprednjemu kolesnemu paru prek ročnega šeststopenjskega menjalnika, pri različici z 92 kilovati (125 KM) pa bo na voljo tudi šeststopenjska avtomatika. Dizelska ponudba bo obsegala nov 1,5-litrski motor EcoBlue s 74 ali 92 kilovati (100 ali 125 KM). Obe različici bosta povezani z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, pri čemer bo pri močnejši poleg sprednjega prvič na voljo tudi Fordov pametni štirikolesni pogon.

Evropska različica modela, ki je najbolj priljubljen v Južni Ameriki, se bo pohvalila s sprememenjenimi nastavitvami podvozja. Med drugim naj bi ponujala izboljšano blaženje in krmiljenje ter prilagojeno delovanje sistema za nadzor stabilnosti.

Med opremo, ki bo na voljo, velja omeniti multimedijsko napravo SYNC3, kamero za vzvratno vožnjo in vrhunski zvočni sistem znamke Bang & Olufsen.

Za zunanjost bo na izbiro 12 karoserijskih barv in celo kombinacije s streho v kontrastni barvi. Zunanji videz bodo zaokrožala 17- ali 18-palčna platišča iz lahke litine, omisliti pa si bo mogoče tudi rezervno kolo na prtljažnih vratih. Prvič bo na voljo športno obarvan paket dodatkov ST-line.

Prodaja se bo začela proti koncu letošnjega leta.

Martin Macarol