Novi Audi A8 vozi sam

Nova admiralska ladja

12. julij 2017 ob 12:06

Barcelona - MMC RTV SLO

Audi je v tekmi, ki se igra na najvišji ravni, spet vrgel rokavico BMW-ju in Mercedesu. V Barceloni je predstavil novo admiralsko ladjo A8, ki se pohvali z 48-voltnim omrežjem in sposobnostjo avtonomne vožnje pri majhnih hitrostih.

Novi A8 predstavlja vrhunec tehnike, udobja in razkošja po današnjih avtomobilskih standardih. Oblikovno v serijsko podobo prenaša linije zasnove prologue iz leta 2014 in naznanja nov hišni oblikovalski slog. Spredaj ga označujejo velika maska z ostrimi linijami ter prav tako ostro prirezane luči z laserskimi žarometi LED Matrix HD. Zadek pa s svetlobno letvico, ki povezuje luči, prinaša bolj očiten odmik od oblik, ki smo jih poznali pri prejšnjih modelih. V dolžino meri 5,17 metra (5,30 m različica L), s čimer je za slabe štiri centimetre daljši, medosje z 2,99 metra pa prinaša dodatnih 0,66 centimetra v primerjavi s predhodnikom.

Greje in masira stopala

Na armaturni plošči s poudarjenimi vodoravnimi linijami kraljujejo zasloni in površine, občutljive na dotik, ki nadomeščajo skoraj vse klasične gumbe in stikala. Poleg tega je na voljo tudi upravljanje z govornimi ukazi. Zadaj desno je (pri podaljšani različici) poleg sredinske konzole za upravljanje klimatske naprave in zaslonov na voljo tudi poseben nastavljiv sedež, ki med drugim ponuja tudi masažo stopal.

V zastojih prevzame nadzor

Ena od odmevnejših tehniških inovacij, ki jih prinaša nova admiralska ladja iz Ingolstadta, je sistem za avtonomno vožnjo tretje stopnje. Ta med drugim vključuje Audi AI Traffic Jam Pilot, ki na avtocesti pri vožnji pri hitrostih do 60 kilometrov na uro, torej v gostem prometu in med zastoji, prevzame nadzor nad vozilom in vozniku omogoča, da umakne roki z volanskega obroča. Sistem voznika opozarja, ko mora spet prevzeti nadzor nad vozilom, zaradi različne zakonodaje pa ga bodo v posameznih državah uvajali postopoma. Omeniti velja tudi prilagodljivo vzmetenje Audi AI, ki deluje z 48-voltnim omrežjem in s kamero zaznava lastnosti cestišča ter prilagaja blaženje tako, da zagotavlja maksimalno udobje.

Blagi in priključni hibridi

Na voljo bo pet motorjev, ki so med drugim opremljeni z blagim pasivnim hibridnim sistemom MHEV (mild hybrid electric vihecle). Tega sestavlja jermenski zagonski alternator, ki je srce 48-voltne električne napeljave in omogoča jadranje z neopaznim izklapljanjem ter ponovnim vklapljanjem motorja. Vstopno izbiro bosta predstavljala trilitrski šestvaljni turbodizel TDI z 210 kilovati (286 KM) ter trilitrski tubobencinski šestvaljnik TFSI, ki zmore 250 kilovatov (340 KM), stopničko više pa bomo našli štirilitrski turbodizelski V8 s 320 kilovati (435 KM) ter turbobencinski V8 TFSI s 338 kilovati (460 KM). Vrh ponudbe bo zasedel šestlitrski bencinski W12 s 430 kilovati (585 KM), ki bo namenjen daljši različici A8 L. Ta bo dobila tudi priključno hibridno izvedbo A8 L e-tron quattro. Ta bo opremljena z bencinskim šestvaljnikom in elektromotorjem s skupno močjo 330 kilovatov (449 KM) ter z opcijsko možnostjo brezžičnega polnjenja prek talne indukcijske plošče. Do stotice pospeši v 4,9 sekunde, doseže končno hitrost 250 kilometrov na uro ter lahko prevozi 50 km zgolj na elektriko.

V Nemčiji bo treba za osnovni model odšteti najmanj 90.600, za različico L pa 94.100 evrov. V domovini bo na voljo proti koncu letošnje jeseni, pri nas pa kakšen mesec kasneje.

Martin Macarol