Novi citroën C5 bo na voljo leta 2020

Citroën C5

20. september 2017 ob 18:16

Frankfurt - MMC RTV SLO

Citroënova prva dama, Linda Jackson je v Frankfurtu razkrila, da bo treba na naslednika modela C5 počakati do leta 2020.

Citroën je junija nehal izdelovati zdajšnji model C5, direktorica znamke pa je v Frankfurtu potrdila, da bo dobil naslednika.

Jacksonova je povedala, da je po osamosvojitvi znamke DS v Citroënovi ponudbi nastalo nekaj vrzeli, ki jih bodo postopoma zapolnili z uvedbo osmih novih karoserijskih različic osebnih in lahkih gospodarskih vozil.

Aprila je Citroën na avtomobilskem salonu v Šanghaiju predstavil novega športnega terenca C5 aircross, ki bo prispel v Evropo proti koncu prihodnjega leta. Kitajske različice bodo nastajale pod okriljem podjetja Dongfeng-PSA, medtem ko bo proizvodnja evropskih modelov v Rennesu v Franciji. Novi športni terenec ne bo imel štirikolesnega pogona, temveč bo opremljen s sistemom grip control, ki prek vrtljivega stikala omogoča izbiro različnih voznih načinov glede na podlago in vremenske razmere. Bo pa to prvi model, opremljen z novim sistemom vzmetenja s progresivnimi hidravličnimi dročniki, ki bo nadomestilo zapleteno in razmeroma težko hidropnevmatsko vzmetenje.

Tudi za druge modele

Novo vzmetenje naj bi bilo na voljo tudi za novi C5 in še nepotrjeni C6, pri čemer je Jacksonova poudarila, da bo to namenjeno le Citroënovim modelom, in s tem je končala ugibanja o tem, ali ga bodo dobili tudi Oplovi modeli. Dodala je še, da PSA-jev prevzem evropske veje General Motorsa ne bo vplival na strategijo razvoja Citroënovih modelov.

Martin Macarol