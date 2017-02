Novi družinski hyundai

Hyundai i30 wagon

26. februar 2017 ob 08:54

Rüsselsheim - MMC RTV SLO

Novi hyundai i30 bo v prihodnjih dneh zapeljal na slovenske ceste, njegova karavanska različica pa se že pripravlja na ženevsko premiero. Njegov prtljažnik meri malce več kot 600 litrov, po prvih fotografijah sodeč pa so pri Hyundaiu poskrbeli tudi za zelo skladno obliko.

Novi karavanski i30 je s 4.585 milimetri dolžine za 24,5 centimetra daljši od kombilimuzine, pri čemer pa ohranja enako medosno razdaljo, ki meri 2,65 metra. Zato je dolžinski prirastek skoncentriran v lepo zašiljenem zadku, kjer se skriva pohvalno velik prtljažnik. Ta v osnovni postavitvi meri 602 litra, z zlaganjem sedežev pa njegova prostornina naraste na 1.650 litrov.

Od kombilimuzine bo prevzel najnovejše varnostne in asistenčne pripomočke, med katerimi velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za opozarjanje na utrujenost voznika in samodejno preklapljanje med dolgim in zasenčenim snopom žarometov.

Trije bencinski, dva dizelska

Po kombilimuzini bo povzeta tudi motorna paleta, ki bo vključevala tri bencinske in dve dizelski različici. Pri bencinarjih bomo tako našli vstopni 1,4-litrski atmosferski agregat s 73,5 kilovata (100 KM), litrski tlačno polnjeni trivaljnik z 88 kilovati (120 KM) in 1,4-litrski, prav tako tlačno polnjeni motor, ki razvije 103 kilovate (140 KM). Dizelske barve pa bo branil 1,6-litrski stroj v različicah z 81 ali 100 kilovati (110 ali 136 KM). Ob ročnem šeststopenjskem menjalniku bo na voljo tudi sedemstopenjska dvosklopčna avtomatika.

Tako kot kombilimuzinski i30 je bil tudi karavan zasnovan in oblikovan v Rüsselsheimu v Nemčiji in testiran na Nürburgringu, nastajal pa bo v Hyundaijevi tovarni na češkem. Svetovno premiero bo doživel 7. marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol