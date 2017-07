Novi hollywoodski par: Nina Dobrev in Glen Powell

28-letna igralka je znova zaljubljena

12. julij 2017 ob 15:56

Los Angeles

Ugibanj je konec: nekdanja zvezdnica serije Vampirski dnevniki Nina Dobrev in zvezdnik serije Kraljice kričanja Glen Powell sta par.

"Nina in Glen se sestajata. Najprej sta bila prijatelja, nato se je njuna zveza razvila v nekaj več kot to," je dejal vir za E! News. "Zelo sta si všeč in videla bosta, kako se bo njuna zveza razvijala. Nina je bila predtem v resni zvezi in je zelo previdna, toda Glen je primeren za njo in se do nje obnaša zelo lepo," je še dodal vir.

Govorice, da sta Dobrejeva in Powell par, so se pojavile januarja. 28-letna igralka, ki je bila rojena v Bolgariji, je bila predtem v dolgoletni zvezi z nekdanjim soigralcem v Vampirskih dnevnikih Ianom Somerhalderjem, s katerim se je razšla leta 2013.

"Odnos Nine z Glenom se ne more primerjati s tistim, ki sta ga imela z Ianom. Pri Glenu se čuti takojšnja fizična privlačnost in iskra. Ninina ljubezen do Iana pa se je razvila iz prijateljstva," je še dodal vir po poročanju Daily Maila.

K. K.