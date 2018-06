Novi najekskluzivnejši aston martin

Poudarki Novi aston martin s karoserijo iz ogljikovih vlaken

27. junij 2018 ob 08:55

London - MMC RTV SLO

Aston Martin je predstavil svoj novi model z vrha ponudbe z oznako DBS superleggera. To imesi zasluži zaradi lahke gradnje, poganja pa ga turbobencinski V12, ki razvije več kot 700 “konjev”.

Ime superleggera označuje lahko gradnjo karoserije, ki jo je v preteklosti za najzmogljivejše aston martine zasnovalo italijansko podjetje Touring. Takšno gradnjo, v naprednejši obliki je dobil tudi novi DBS, ki tako v primerjavi z modelom DB11 V12 namesto 1.770 tehta le 1.693 kilogramov. Manjšo maso so dosegli predvsem z uporabo ogljikovih vlaken za karoserijo. Ta je oblikovana v značilnem slogu angleške znamke, obenem pa ima ta oblika tudi točno določen namen. To sta predvsem hlajenje mehanskih delov in aerodinamika. Gre torej za združitev oblike in funkcionalnosti.

Za pogon skrbi nova generacija 5,2-litrskega motorja V12, ki s pomočjo dveh turbopuhal razvije 533 kilovatov (725 KM) in 900 Nm navora. To je dovolj za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,4 sekunde ter končno hitrost 340 kilometrov na uro.

Popolna uravnoteženost

Motor je nameščen za sprednjo osjo, osemstopenjski samodejni menjalnik pa skupaj z diferencialom z omejenim zdrsom, ki deluje v kombinaciji s sistemom za nadzor vektorjev navora, na zadnji premi. To tvori tako imenovano shemo transaxle, ki prispeva k idealni razporeditvi mase v razmerju 51:49.

Avtomobil je opremljen s prilagodljivim podvozjem, posajen je na 21-palčna kolesa, za učinkovito ustavljanje pa skrbijo zavore s koluti iz keramike in ogljikovih vlaken premera 410 milimetrov spredaj in 360 milimetrov zadaj.

Novi DBS superleggera bo kupcem na voljo že v prihodnjih tednih. V Nemčiji bo treba zanj odšteti najmanj 274.995 evrov.

Martin Macarol