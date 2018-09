Novi obraz znamke Nike: Uporniški Kaepernick, ki je klečal med himno

Ameriški nogometaš, ki je klečal med himno

4. september 2018 ob 09:31

New York - MMC RTV SLO

Colin Kaepernick, zvezdnik ameriškega nogometa, ki je razdelil ZDA, ko je med ameriško himno protestno pokleknil, je novi obraz znamke Nike.

Nekdanji podajalec ekipe San Francisco 49ers bo tako na čelu Nikove kampanje "Just Do It", in to ob okrogli 30-letnici tega znamenitega mota.

30-letni Kaepernick je širši javnosti zaslovel leta 2016, ko pred začetkom NFL-jevih iger ni hotel stati med ameriško himno, da bi tako protestiral proti policijskemu nasilju proti temnopoltim Američanom. Kaepernicku so sledili še nekateri drugi igralci, njihov protest pa je sprožil burno razpravo in še dodatno razdelil že tako razklano državo.

Nekateri republikanski veljaki so šli tako daleč, da so klečeče nogometaše označili za "opice" in jih pošiljali "nazaj v Afriko", predsednik ZDA Donald Trump pa je igralce, ki "omalovažujejo" ameriško zastavo, gladko označil za "kurbine sinove" in pozval k njihovi odpustitvi.

Nike je za oglase uporabil črno-bel Kaepernickov portret z geslom: "Verjemi v nekaj. Pa tudi, če to pomeni, da za to žrtvuješ vse."

"Eden najbolj navdihujočih športnikov"

Kaepernick je eden od številnih športnih zvezdnikov, ki se pojavijo v 30. kampanji "Just Do It" – med drugim je Nike angažiral še igralca NFL-ja Odella Beckhama jr. in Shaquema Griffina ter teniško zvezdnico Sereno Williams.

"Menimo, da je Colin eden najbolj navdihujočih športnikov svoje generacije, ki je izkoristil moč športa za premikanje sveta naprej," je za ESPN povedal Gino Fisanotti, podpredsednik Nika za Severno Ameriko.

Kaepernick, rojen belopolti materi in temnopoltemu očetu, je odraščal v belopolti družini, potem ko ga je 19-letna mama samohranilka dala v posvojitev.

Ameriški nogomet je začel igrati pri osmih letih, nato pa v srednji šoli nihal med bejzbolom in ameriškim nogometom, preden se je odločil za drugega. Za NFL je igral šest let, do lani.

Nike mu je stal ob strani

Sponzorsko pogodbo z Nikom je sklenil leta 2011, podjetje pa mu je stalo ob strani tudi, ko so se ga mnogi zaradi klečanja med himno odrekli. Kaepernick se je lani odločil prekiniti pogodbo z ekipo 49ers in vse od takrat ni igral.

Zdaj skupaj s svojim nekdanjim ekipnim kolegom Ericom Reidom tožita NFL, češ da so ju zaradi njunega aktivizma postavili na hladno, saj nobena od 32 ekip NFL-ja po njunem protestu ni več želela podpisati z njima.

Maja letos je NFL namreč oznanil, da bodo v skladu z novim pravilnikom oglobili vse tiste ekipe, katerih igralci bi med himno klečali. Iz lige so sporočili, da tisti igralci, ki nočejo stati med himno, lahko med njo ostanejo v garderobi. NFL je še zagrozil, da bo tiste člane osebja lige, ki ne bodo vstali in pokazali spoštovanja zastavi in himni, ustrezno discipliniral.

Med oboževalci tudi Ahmadinedžad

Ena od tistih, ki je pohvalila Nikovo odločitev, da za obraz kampanje postavijo Kaepernicka, je tudi Serena Williams. "Mislim, da bi moral biti vsak športnik, vsak človek in zagotovo vsak Afroameričan popolnoma hvaležen in počaščen, da Colin in Eric delata toliko za višje dobro," je dejala najboljša teniška igralka vseh časov ta konec tedna.

A če je podpora Williamsove skorajda samoumevna, je bolj presenetljiv neki drugi Kaepernickov oboževalec - nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad. "Ta teden se začenja #NFL-sezona, na žalost ponovno brez @Kaepernick7. Pa čeprav je eden najboljših podajalcev lige," je v ponedeljek tvitnil Ahmadinedžad, očitno velik ljubitelj ameriškega nogometa.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

The #NFL season will start this week, unfortunately once again @Kaepernick7 is not on a NFL roster. Even though he is one of the best Quarterbacks in the league.#ColinKaepernick #NFL — Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) September 3, 2018

K. S.