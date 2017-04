Novi Predator brez Schwarzija: Scenarij mu ni bil všeč

30 let po prvem filmu v režijskem stolčku Shane Black

8. april 2017 ob 13:27

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Junak hollywoodskih akcijskih filmov Arnold Schwarzenegger, ki je igral glavno vlogo v filmu Predator leta 1987, je zavrnil sodelovanje v nadaljevanju te ZF-akcije.

Nad scenarijem za tretje nadaljevanje zgodbe o Predatorju v režiji Shanea Blacka namreč ni bil navdušen, je poročal za film specializirani portal Hollywood Reporter.

"Vprašali so me in prebral sem scenarij in mi ni bil všeč. Zato ne bom sodeloval. Razen če obstaja možnost, da scenarij spremenijo oziroma vlogi dajo večjo težo," je Schwarzenegger, tudi nekdanji guverner Kalifornije, povedal za portal Yahoo! Movies.

69-letni Schwarzenegger - poleti bo praznoval 70. rojstni dan - je v prvem filmu iz leta 1987 v režiji Johna McTiernana zaigral Dutcha Schaferja, edinega, ki preživi napad Predatorja in ga v boju s pestmi celo premaga. Kasneje so posneli še dve nadaljevanji: Predatorja 2 (1990) in Predatorje (2010), obe brez Schwarzija.

Ali bi v novem filmu o Predatorju, ki naj bi predstavil dogajanje med prvim in drugim nadaljevanjem filma, sloviti Avstrijec, ki je filmska zvezda postal po uspešni karieri bodibilderja, zaigral v isti vlogi, ni jasno.

Snemanje filma, v katerem bodo glavne vloge zasedli Olivia Munn, Boyd Holbrook in Streling K. Brown, se je sicer začelo februarja letos, njegov prihod v kina pa je napovedan že za 2. marec 2018, zato so možnosti, da bi scenarij prilagodili Schwarzeneggerjevim željam, zelo majhne.

A. K.