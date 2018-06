Novi Z4 se pripravlja na poletno premiero

BMW Z4

5. junij 2018 ob 08:53,

zadnji poseg: 5. junij 2018 ob 09:27

Miramas - MMC RTV SLO

BMW na jugu Francije preizkuša novo generacijo modela Z4. Gre za roadster s klasično platneno streho in zelo športnim značajem. Razkrili ga bodo poleti.

Zdi se, da bo serijski Z4 tretje generacije ohranil večino oblikovnih potez koncepta Z4, ki so ga Bavarci pokazali avgusta 2017. Označujejo ga klasični proporci z dolgim pokrovom motorja, nazaj pomaknjenim potniškim prostorom in kratkim zadkom. Za razliko od predhodnika bo imel klasično platneno zložljivo streho, v zadku pa bo ponujal približno 20 odstotkov več prostora za prtljago.

Gre za popolnoma nov avtomobil, ki ga je BMW razvil v sodelovanju s Toyoto. Na skupni osnovi s pogonom na zadnji kolesi bo namreč nastala tudi nova supra, ki pa se bo predstavila v kupejevski obliki. Nemški inženirji so posvetili veliko pozornost okvirju avtomobila in poskrbeli, da je vzvojna trdnost za 30 odstotkov večja kot pri predhodniku. To obljublja boljšo lego na cesti in boljšo vodljivost. Spredaj je avtomobil opremljen z obesami McPherson, zadaj ima večvodilno premo, manjkal pa ne bo niti zadnji diferencial z omejenim zdrsom.

Najmočnejši model z oznako Z4 M40i bo poganjal bencinski šestvaljnik, ki s pomočjo dveh turbin razvije okoli 257 kilovatov (350 KM). Ta naj bi za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro potreboval manj kot pet sekund.

Datum uradnega razkritja še ni znan, pri čemer nekateri ugibajo, da bi se lahko to zgodilo avgusta na prireditvi Concours d'Elegance Pebble Beach v Kaliforniji.

Martin Macarol