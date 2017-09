Novo poglavje v sagi Woody-Mia: Je otroke zlorabljal on ali ona?

Moses Allen se je postavil v bran očetu

30. september 2017 ob 19:20

New York - MMC RTV SLO

Woody Allen se že četrt stoletja otepa obtožb, da je spolno zlorabljal svojo hčerko Dylan, a zdaj je družinska drama med režiserjem in njegovo nekdanjo partnerico, igralko Mio Farrow dobilo novo umazano poglavje.

Moses Farrow, posvojeni sin Allena in Farrowove, namreč trdi, da je bila njegova odtujena mama tista, ki je bila do svojih otrok psihično in fizično nasilna, pa tudi, da je prav ona njegovo sestro Dylan nagovorila, naj Allena obtoži spolnih zlorab.

Moses, ki je bil sicer vedno na očetovi strani glede obtožb spolnih zlorab, je zdaj prvič konkretno okrivil Farrowovo v intervjuju z Ericom Laxom za njegovo novo knjigo Od začetka do konca: Woody Allen in umetnost snemanja filmov (Start to Finish: Woody Allen and the Art of Moviemaking).

Danes 72-letna Farrowova je Allena leta 1992, sredi bitke za skrbništvo, obtožila, da je sedemletno posvojenko Dylan zlorabljal, a režiserja za domnevni zločin nikdar niso kazensko ovadili, je pa nad njim od takrat dalje vedno visela temna senca. Dylan sama je leta 2014 mamine navedbe javno potrdila, Allen pa je vse obtožbe še enkrat več ostro zanikal.

"Prala mi je možgane"

Na strani Farrowove je tudi Ronan Farrow, edini biološki sin para, o katerem sicer še vedno krožijo govorice, da je v resnici sin Franka Sinatre, s katerim je bila Farrowova poročena med letoma 1966 in 1968. Ronan je lani za Hollywood Reporter napisal kolumno, v kateri je obsodil medije, ker njegovega očeta ne sprašujejo o domnevnih spolnih zlorabah.

V odlomkih iz Laxove knjige, ki jih je dobil v vpogled New York Times, Moses podrobno navede vrsto primerov, v katerih naj bi bila Farrowova psihično in fizično nasilna do svojih otrok. "Zdaj, ko ne živim več v strahu pred njeno zavrnitvijo, lahko povem, kako me je vzgajala in mi prala možgane," je povedal Moses.

Farrowova se je na obtožbe že odzvala. "Moses je pretrgal vezi s svojo celotno družino, vključno s svojo nekdanjo ženo, ki je bial noseča, ko je odšel. Srce parajoče je in osupljivo, da bi si izmislil nekaj takega, morda da bi ugajal Woodyju. Vsi ga pogrešamo in ga imamo zelo radi," je za NYT povedala Farrowova.

Dylan vztraja pri obtožbah

To sicer ni prvič, da se je Moses (39) zavzel za Allena. Potem, ko je Dylan leta 2014 za Times opisala domnevne zlorabe, je Moses za revijo People dejal, da "seveda Woody ni zlorabljal moje sestre". "Ljubila ga je in se vedno veselila njegovega obiska. Nikdar se ni skrivala pred njim, vse dokler ni najina mama uspela ustvariti vzdušje strahu in sovraštva do njega."

Dylan (32) je takrat zatrdila, da je mama nikdar ni inštruirala pri obtožbah. "Nikdar mi ni v glavo podtaknila lažnih spominov. Moji spomini so moji. Spominjam se jih. Povsem iz sebe je bila, ko sem ji povedala. Ko sem ji povedala, je upala, da sem si vse izmislila."

Mia Farrow, ki je bila poleg s Sinatro poročena še s pianistom Andrejem Previnom, je skupno imela 14 otrok (tri biološke), od tega so trije posvojenci že umrli, ena posvojenka - Soon-Yi Previn (46) - pa je imela razmerje z Allenom, s katerim se je leta 1997 tudi poročila in mu rodila dva otroka.

K. S.