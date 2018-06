Novo poglavje za legendarnega malega terenca

Suzuki jimny

20. junij 2018 ob 07:23

Hamamatsu - MMC RTV SLO

Suzuki je pokazal prve fotografije novega generacije svojega malega terenca jimny. Ta ohranja oglato obliko, lestvasto šasijo in priklopljivi štirikolesni pogon z reduktorjem, prinaša pa posodobljeno notranjost in številne dodatke dodatke za nove podvige.

Sodeč po prvih uradnih fotografijah in nekaj podatkih, ki jih je objavil japonskih proizvajalec, bo jimny po dvajsetih letih od prihoda na trg tudi z novo generacijo ostal eden od redkih, če ne edini pravi mali terenec. To daje jasno vedeti z oglato obliko zunanjosti, ki je v primerjavi s predhodnikom spremenjena le v detajlih, prinaša pa nove živahne karoserijske barve in celo dvobarvne kombinacije.

Prave terenske zmogljivosti mu bodo zagotavljali klasična lestvasta šasija, toga zadnja prema s tritočkovnim vpetjem ter seveda priklopljivi štirikolesni pogon in reduktor.

Jimny bo tako ostal pravi plezalec, kot smo ga poznali do sedaj, ki se ne bo ustrašil ozkih kolovozov in celo kakšne skale na poti. Toda za nadaljevanje svoje poti je potreboval sodobnejšo notranjost in novo opremo. In to so mu pri Suzukiju priskrbeli z združitvijo klasičnega in sodobnega. Tudi na armaturni plošči namreč prevladujejo oglate linije, klasični merilniki pa spominjajo celo na jimnyjevega legendarnega prednika samuraja. Toda moderna doba se kaže na sredinski konzoli, ki gosti barvni zaslon na dotik ter samodejno klimatsko napravo z vrtljivimi stikali.

Več bencinskih motorjev

Po prvih podatkih naj bi bilo zanj na voljo več bencinskih motorjev. Vstopno izbiro bo predstavljal 0,66-litrski trivaljnik, za zahtevnejše pa bo tu 1,5-litrski štirivaljnik. Ob ročnem menjalniku bo na voljo tudi štiristopenjska avtomatika. Poleg omenjenih pričakujemo, da bodo zanj ponudili še litrski prisilno polnjeni motor boosterjet ter 1,2-litrski atmosferski štirivaljnik.

Oprema bo med drugim vključevala tempomat, brezstični ključ, klimatsko napravo ter sistem za samodejno zaviranje v sili.

Martin Macarol