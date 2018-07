Novo vlogo Scarlett Johansson zajela kritiška vihra – igrala bo transspolnega moškega

Manjšine in Hollywood

4. julij 2018 ob 19:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Družbenomedijska javnost je ogorčena nad Scarlett Johansson, ker je že drugič sprejela vlogo, s katero Hollywoodu pomaga z zaslonov in platen izrinjati igralce, ki niso belci in heteroseksualci.

Prihodnje leto bo namreč nastopila v filmu Rub & Tug, v katerem bo igrala transspolnega direktorjaa masažnih salonov Danteja Gilla - Texa. Kritiki so prepričani, da bi vlogo morala prepustiti transspolnemu igralcu, poroča BBC.



Protagonist napačnega spola

Filmsko ekipo, ki jo bo vodil angleški režiser Rupert Sanders, znan po režiji filma Sneguljčica in lovec iz leta 2012, obtožujejo, da so v biografskem filmu napačno dodelili glavno vlogo. Transspolnih igralcev je ogromno in bi vlogo lahko dali enemu od njih, vztrajajo na Twitterju. Johanssonova bi morala zato po njihovo vlogo zavrniti.

Zloglasni lastnik bordelov

Gill se je rodil kot Jean Gill in v 70. letih v Pittsburghu postal vodja kriminalne tolpe. Bil je zloglasni lastnik masažnih salonov, ki so bili v resnici bordeli, in zato tudi preživel sedem let v zaporu. V njegovi osmrtnici iz leta 2003 je zapisano, da se je Gill imel za moškega in prosil, da ga kličejo gospod Gill.

Njegov nekdanji odvetnik je za pittsburško publikacijo PostGazzette povedal, da je Gill rad pil, se zabaval, in lahko brez konca recitiral poezijo, še posebno irsko.

Kraljica masažnih salonov

Napačna predstava o Gillu v očeh Hollywooda je šla tako daleč, da so v sporočilu za medije zapisali, da je bila Gill kraljica masažnih salonov – in tako so o njem ponavljajoče govorili v ženskem spolu, poroča The Verge. Obtožbe kritikov tako letijo na vse – od režiserja in glavne igralke do filmskega studia – vse, ki zgodbo o Gillu napak predstavljajo, ob tem pa trdijo, da gre za film po resničnih dogodkih.

Hollywoodske odločevalce vedno bolj glasno obtožujejo, da v filmih ne dopustijo, da bi istospolno usmerjeni, transspolni in bispolni igralci v filmih lahko igrali like iz LGBT-skupnosti. S tem se še okrepi prevlada belskih heteroseksualnih igralk in igralcev – ki ne morejo biti tisti, ki govorijo zgodbe vseh drugih.

Obžalovanja igralcev, ki so igrali transspolne like

Predstavnik za stike z javnostmi Scarlett Johansson je v odgovor očitkom za spletno publikacijo Bustle povedal le, da "za komentarje lahko kontaktirajo z Jeffreyjem Tamborjem, Jaredom Letom in Felicity Huffman". Tudi oni so netransspolne osebe, ki so v filmih igrali transspolne like.

Vsi trije so v preteklosti že javno obžalovali svojo odločitev igrati transspolno osebo.

Jared Leto je dejal, da bi danes verjetno zavrnil vlogo Rayon v biografski drami Klub zdravja Dallas, četudi je zanjo dobil oskarja, poroča britanski Independant. "Razumem in podpiram argument, da bi moral transspolen igralec igrati transspolno vlogo," pa je zatrdila Huffmanova, potem ko je leta 2005 igrala transspolno protagonistko v komični drami Transamerika.

Tudi Tambor se je postavil na njuno stran – v zahvalnem govoru ob prejetju emmyja za glavno vlogo v TV-seriji Transparent, v kateri igra transspolno žensko, povedal: "Ne bi bil nesrečen, če bi bil zadnji cisspolni moški, ki je na televiziji igral transspolno žensko."

"Beljenje" azijske kulture

Že film Duh v školjki, v katerem sta kot režijsko-igralski duet sodelovala Johanssonova in Sanders, je bil predmet očitkov. Obtoževali so ga "beljenja" (ang. whitewashing) azijske kulture, saj gre za adaptacijo klasičnega japonskega animeja, v kateri za glavno igralko niso vzeli igralke azijskega rodu, ampak belopolto Johansson. "Pri Dreamworks bi lahko to priložnost izkoristili, da bi ponudili priložnost azijskoameriškim igralcem, ki se sicer nikoli ne znajdejo pod žarometi. Podpišite peticijo, ki poziva k razmisleku o zamenjavi Johanssonove z igralko, ki bo bliže duhu izvirnika," je bila ena od pritožb, ki so takrat zajele družbene medije.

N. Š.