Novo življenje za odslužene baterije električnih avtomobilov

Ponovna uporaba avtomobilskih baterij

9. junij 2017 ob 16:50

Hyde - MMC RTV SLO

Eno od glavnih vprašanj glede uporabe električnih avtomobilov z ničelnimi emisijami je, kaj se zgodi z baterijami, ki niso več primerne za uporabo v vozilu. Renault ima odgovor.

Francoski proizvajalec je v sodelovanju s podjetjema Powervault in M&S Energy podobno kot Tesla s sistemom Powerwall ter Mercedes s svojimi baterijami ustvaril sistem, ki omogoča uporabo avtomobilskih baterij v domovih.

Projekt predvideva novo življenje za baterije, ki po osmih do desetih letih letih uporabe v električnih avtomobilih, kot so renault zoe, twizy in kangoo ZE, niso več primerne za uporabo v avtomobilskem svetu, lahko pa jih uporabimo v domovih. Renault jih v tem primeru odstrani iz avtomobila, podjetje Powervault jih preizkusi, namesti v novo ohišje in že so pripravljene za naslednjih 10 let uporabe za shranjevanje energije za potrebe domov.

Prihodnji mesec se bo v Združenem kraljestvu začel testni program, v katerem bodo takšne enote dali v enoletno uporabo 50 uporabnikom električnega oddelka trgovca Mark & Spencer.

Najprej izbranim uporabnikom

Hišne baterije bodo najprej namenili uporabnikom, ki že imajo sončne celice in bodo tako lahko shranjevali energijo za uporabo v času dragega toka. Baterije bodo namenili tudi šolam in nekaterim socialnim ustanovam, ponudniki pa bodo v tem času ocenili dolgoročne učinke tovrstne uporabe.

Uporaba odsluženih baterij iz električnih avtomobilov naj bi poleg pozitivnega učinka na okolje prinesla tudi 30-odstotni prihranek pri nabavi baterij za shranjevanje energije v domovih. Če bo projekt pokazal pozitivne učinke, bodo takšne baterije ponudili na trgu ter morda vključili tudi baterije iz Nissanovih in Mitsubishijevih električnih modelov.

Martin Macarol