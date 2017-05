O, fant! Novorojenček ob rojstvu tehtal 7,39 kilograma

Starša sta povprečne postave

12. maj 2017 ob 14:05

Wellington

Na Novi Zelandiji se je rodil deček, ki je tehtal neverjetnih 7,39 kilograma. Velikanu so kar takoj nadeli obleke za šestmesečnike, najmanjši dve velikosti plenic pa sta mu že premajhni.

Starša velikana sta želela ostati neimenovana, znano ni niti to, kako sta poimenovala novorojenčka. Zdravniki v bolnišnici v Wellingtonu so dejali, da so morali narediti carski rez, deček pa je videti povsem zdrav.

"Ljudje ga kličejo naslednji Jonah Lomu (slavni novozelandski igralec ragbija, op. a.), midva z ženo pa misliva, da bo koncertni pianist. Ima zelo močna pljuča," je dejal dečkov oče portalu Stuff. Ob rojstvu je bil otrok velik 57 centimetrov.

Zdravniki so dva meseca pred njegovim rojstvom predvidevali, da bo ob prihodu na svet tehtal 6,3 kilograma, zato jih je še toliko bolj presenetil. Zanimivo je, da je bil tudi prvorojenec omenjenega para precej težji od povprečja, saj je imel 5,4 kilograma. "Nobeden od naju z ženo ni posebej visok ali težak, zato nama ni jasno, kako to, da sta oba najina dečka tako velika. Očitno to ve le mati narava," je dodal oče.

Kot da bi bil star skoraj pet mesecev

Velikan mora tako že od rojstva nositi tretjo največjo velikost plenic, ki so namenjene za dojenčke, težke med 6 in 11 kilogramov. Teža 7,39 kilograma pomeni, da je novozelandski deček več kot dvakrat težji od povprečnega novorojenčka v tej državi, njegova teža pa ustreza teži 20-tedenskega otroka.

Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je najtežji novorojenček ob rojstvu tehtal 9,97 kilograma, leta 1879 ga je rodila Anna Bates.

