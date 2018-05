Poudarki Na Škotskem bo vlogala ekipa Mal na zrak

Ob 130-letnici zračnice bodo vlogali Mal na zrak

25. maj 2018 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

V finalu natečaja Share Dunlop Spirit 2018 smo izbrali ekipo vlogarjev, ki bo na cestnem popotovanju do Škotske porabila 7.000 evrov in vsak dan sproti na socialnih omrežjih ponudila dogodivščine, ki jih bo doživela na poti.

Ideja je bila enostavna, izvedba pa zelo aktualna, porinili pa smo jo v roke sedmih ekip, ki so se prijavile na naš izziv: potovanje z avtom v neznane kraje v dobri družbi z enim samim ciljem, na najbolj zanimiv način priti do mesta Dreghorn na Škotskem, kjer je John Boyd Dunlop pred 130 leti izumil zračnico.

Zavedamo, da brez fotografij z dopusta na svojem Facebookovem profilu ali Instagramu velja, kot da nisi bil na dopustu. Povsem drugače, kot je bilo nekoč, ko smo spomine in fotografije hranili zase, slike in utrinke iz njih pa z drugimi delili le ob posebnih družinskih in prijateljskih druženjih. Sodobna tehnologija na eni strani, na drugi pa naša očitna želja, da z najširšim občinstvom delimo to, kje smo, s kom smo in kaj počnemo, so spremembe, ki z veliko hitrostjo spreminjajo tako življenja posameznikov kot družbe in sveta nasploh. Nikoli ni bilo lažje deliti svojih misli, foto utrinkov iz vsakdanjika, video dogodivščine ali karkoli že z večjim številom ljudi.

Na dolgih in kratkih avtomobilskih potepanjih so potniške kabine ujele neštete zgodbe, fotoaparati posneli kilometre filmskega traku in po končanih počitnicah so se hitro napolnili metri foto albumov.

Zdaj smo vam dali izziv, na poti do Škotske in nazaj na čim bolj zanimiv način porabiti 7.000 evrov, vtise pa na socialnih omrežjih deliti s širnim svetom. Finalisti natečaja Dunlop Spirit, vanj se je uvrstilo sedem ekip, so nekaj časa tekmovali, nabirali všečke, le ena ekipa pa se bo podala na avanturo svojega življenja za volanom mercedes benza GLC.

Kako do Škotske?

Ideje, ki so nam jih razkrili, so bile različne, od načrta poti, kako priti do Škotske, do tega, kaj bodo počeli na poti: nekateri bi leteli z balonom in na ta način tekmovali z avtomobilom, spet drugi so omenjali podoživetje scen iz filmov o najbolj znanem tajnem agentu Jamesu Bondu, tretji bi skakali s padalom in vse to posneli na atraktiven način.

Ker bo pot dolga in zahtevna bomo zmagovalno ekipo podkrepili z napotki o varni vožnji. Naš hišni inštruktor Andrej Brglez jih je že takoj opozoril, da se v Angliji in na Škotskem vozi po levi strani.

Ker nobeno kosilo ni zastonj bodo morali na socialnih omrežjih vsak dan pripraviti od tri do pet objav. In kdo je zmagal na natečaju? Izvedeli boste v spodnjem videu.

Poglejte zmagovalni vlog ekipe Mal na zrak:

Ekipa Avtomobilnosti