Ob 19. uri vabljeni k ogledu MMC-jevega prenosa vaje Pankrtov

Danes na MMCTV in Facebooku

10. julij 2017 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zasedba Pankrti se že ogreva za nastop v Stožicah - 20. oktobra bodo s koncertom z gosti obeležili 40. obletnico delovanja, danes zvečer pa si boste lahko ogledali MMC-jev prenos vaje za koncert.

Pankrti so svojo glasbeno pot začeli leta 1977 s prvim nastopom na Gimnaziji Moste. Po tem so eno za drugo nizali provokativne uspešnice kot so Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, katerim so kasneje sledile Za železno zaveso, Zvečer v mestu, Bandiera Rossa in druge.

"Če bi izračunal, koliko so Pankrti zaslužili v 40 letih, lahko rečem, da bi zaslužili več, če bi delali prek študentskega servisa," je pred časom za MMC pojasnil Gregor Tomc.

Tomc je pred nekaj manj kot štirimi desetletji s prijateljem s Kodeljevega Petrom Lovšinom ustanovil skupino, ki je postala največja pankovska skupina za železno zaveso.

Leta 2016 so izdali novo ploščo Totalna revolucija in že s tem napovedali koncert v Stožicah. "To, da bomo organizirali koncert v Stožicah, je stvar nostalgije," poudari Tomc. Na plošči je poleg prvič izdanega singla Adijo, Ljubljana - Slovan tudi uro dolg posnetek s koncerta na beograjski trdnjavi Kalemegdan iz leta 2010.

Prenos vaje si boste v živo lahko ogledali danes ob 19. uri na MMCTV in na MMC-jevi Facebook strani Zabava in slog.

P. B.