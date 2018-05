Ob 21.00: Evrovizijski finale, Lea Sirk bo nastopila tretja

Prenos od 21. ure naprej na TV SLO 1 in MMC-ju

12. maj 2018 ob 08:38,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 19:56

Ljubljana,Lizbona - MMC RTV SLO

Med 26 finalisti, ki bodo nocoj stopili na oder lizbonske arene Altice, bo tudi naša predstavnica Lea Sirk, ki je s skladbo Hvala, ne! prepričala v drugem predizboru 63. pesmi Evrovizije.

Na 63. Evroviziji bo nocoj nastopilo 26 držav, poleg 20 držav, ki se jim je uspelo v finale prebiti iz dveh polfinalnih večerov, bodo na oder stopili še predstavniki velikih pet in gostiteljice Portugalske. Lea Sirk, ki Slovenijo zastopa s pesmijo Hvala, ne!, bo na oder finala Evrovizije stopila med prvimi, njeno pesem bomo namreč lahko slišali pod zaporedno številko 3.

Neposredni prenos evrovizijskega finala boste od 21. ure dalje lahko spremljali na Prvem programu Televizije Slovenija, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.



Lea Sirk je šele peta slovenska predstavnica, ki se ji je od leta 2004, ko so na Evroviziji znova uvedli sistem predizborov, uspelo uvrstiti med finaliste izbora.

Čeprav 28-letnici na stavnicah na začetku ni kazalo najbolje, je predstavnica Slovenije v polfinalu brez težav preskočila svoje konkurente, za seboj je pustila tudi države, ki jim je na stavnicah kazalo občutno bolje in izbor za pesem Evrovizije jemljejo smrtno resno.

Dogajanje iz zakulisja Evrovizije lahko spremljate na MMC-jevih družbenih omrežjih Instagram in Facebook ter tudi na valovih Vala 202 in v dnevnoinformativnih oddajah Televizije Slovenija.



Tudi na finalnem odru Evrovizije, ki letos poteka pod geslom Vsi na krov! (All aboard!), bodo našo predstavnico na odru spremljale plesalke Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer (za koreografijo je poskrbel Erik Bukovnik) ter spremljevalna pevka Karin Zemljič.

Hvala, ne! navdušila dvorano Altice

Sirkova, ki je pesem odpela v slovenskem jeziku, na koncu pa dodala delček v portugalščini, je svojo točko za predizbor nekoliko nadgradila, sredi pesmi je dodala premor, ki je zbrane v areni Altice spodbudil, da so se ji pridružili pri prepevanju.

Zmagovalno pesem bodo izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem in petčlanske strokovne žirije v vseh 43 državah udeleženkah. Točke glasovanja slovenske strokovne žirije bo v Lizbono iz Ljubljane sporočila naša evrovizijska predstavnica leta 2011, Maja Keuc (Amaya). Neposredni prenos velikega finala bo komentiral Andrej Hofer, prireditev pa bodo povezovale Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado..

Vrstni red nastopov v finalu 63. Pesmi Evrovizije:

1. UKRAJINA: MELOVIN - Under The Ladder

2. ŠPANIJA: Amaia y Alfred - Tu Cancion

3. SLOVENIJA: Lea Sirk - Hvala, ne!

4. LITVA: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old

5. AVSTRIJA: Cesár Sampson - Nobody But You

6. ESTONIJA: Elina Nechayeva - La Forza

7. NORVEŠKA: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

8. PORTUGALSKA: Cláudia Pascoal - O Jardim

9. VELIKA BRITANIJA: SuRie - Storm

10. SRBIJA: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

11. NEMČIJA: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

12. ALBANIJA: Eugent Bushpepa - Mall

13. FRANCIJA: Madame Monsieur - Mercy

14. ČEŠKA: Mikolas Josef - Lie To Me

15. DANSKA: Rasmussen - Higher Ground

16. AVSTRALIJA: Jessica Mauboy - We Got Love

17. FINSKA: Saara Aalto - Monsters

18. BOLGARIJA: EQUINOX - Bones

19. MOLDAVIJA: DoReDoS - My Lucky Day

20. ŠVEDSKA: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

21. MADŽARSKA: AWS - Viszlát Nyár

22. IZRAEL: Netta - TOY

23. NIZOZEMSKA: Waylon - Outlaw In 'Em

24. IRSKA: Ryan O'Shaughnessy - Together

25. CIPER: Eleni Foureira - Fuego

26. ITALIJA: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente

Sa. J.