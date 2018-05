Ob 21.00 na TV SLO 2/MMC: Lea Sirk v boj za evrovizijski finale

Drugi predizbor ob 21.00 na TV SLO 2 in MMC-ju

10. maj 2018 ob 14:35,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 18:22

Lizbona - MMC RTV SLO, STA

V Lizboni bodo nocoj izbrali še drugih deset finalistov, ki se bodo med izvajalci iz 26 držav pomerili za zmago na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije.

Pred Slovenijo je odločilen dan, saj bo oder arene Altice predzadnja, 17. po vrsti, zavzela Lea Sirk s skladbo Hvala, ne!.

Neposredni prenos boste lahko od 21. ure naprej spremljali na TV Slovenija 2, Valu 202, Radiu Maribor in prek spleta na MMC-ju.



Slovenija se bo za finale potegovala skupaj z Norveško, Romunijo, Srbijo, San Marinom, Dansko, Rusijo, Moldavijo, Nizozemsko, Avstralijo, Gruzijo, Poljsko, Malto, Madžarsko, Latvijo, Švedsko, Črno goro in Ukrajino.



Na velikem evrovizijskem odru bodo ob Lei Sirk nastopile še štiri plesalke, Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer, kot spremljevalna vokalistka pa Karin Zemljič.

Zapela bo v slovenščini

V oblačilu Davida Hojnika bo slovenska predstavnica izvedla nastop, podoben tistemu iz Eme, tudi pesem ostaja v večini enaka, odpela jo bo v slovenščini, končala pa v portugalščini: Obrigado, nao.

Za najljubše bodo lahko v nasprotju s prvim predizborom nocoj glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija.

Na prvem predizboru so Evropo prepričali predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske.

Dogajanje v Lizboni bomo v živo, od 21. ure dalje, spremljali tudi na MMC-ju.

EVROVIZIJA 2018, 2. PREDIZBOR

Vrstni red nastopajočih:

1. NORVEŠKA: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

2. ROMUNIJA: The Humans - Goodbye

3. SRBIJA: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

4. SAN MARINO: Jessika ft. Jenifer Brening - Who We Are

5. DANSKA: Rasmussen - Higher Ground

6. RUSIJA: Julia Samojlova - I Won't Break

7. MOLDAVIJA: DoReDoS - My Lucky Day

8. NIZOZEMSKA: Waylon - Outlaw In 'Em

9. AVSTRALIJA: Jessica Mauboy - We Got Love

10. GRUZIJA: Ethno-Jazz Band Iriao - For You

11. POLJSKA: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up

12. MALTA: Christabelle - Taboo

13. MADŽARSKA: AWS - Viszlát Nyár

14. LATVIJA: Laura Rizzotto - Funny Girl

15. ŠVEDSKA: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

16. ČRNA GORA: Vanja Radovanović - Inje

17. SLOVENIJA: Lea Sirk - Hvala, ne!

18. UKRAJINA: MELOVIN - Under The Ladder

K. S.