Ob ponedeljkih se boste zbujali s Špelo Močnik, ob petkih s Heleno Pirc

Oddaja Dobro jutro se vrača v ponedeljek

31. avgust 2017 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

4. septembra se na televizijske zaslone po krajši poletni prekinitvi vrača ena najbolj gledanih oddaj, Dobro jutro, ki bo imela tudi novi voditeljici, Špelo Močnik in Heleno Pirc.

Dinamični ustvarjalci oddaje iz ljubljanskega, koprskega in mariborskega studia vam bodo od ponedeljka do petka od 7.00 na TV Slovenija 1 postregli z izčrpnimi in kakovostnimi servisnimi informacijami, koristnimi nasveti in raznolikimi razvedrilnimi vsebinami. Ekipa bo obiskovala različne slovenske kraje in v živo prinašala njihov utrip ter se družila z zvestimi gledalci.

Teden bo v studiu ob ponedeljkih začenjala nova voditeljica Špela Močnik, ki jo gledalci jutranje oddaje že dobro poznajo. Poleg voditeljice je novost ponedeljkovih juter rubrika Moje jutro. V njej bodo gledalci spremljali jutra znanih in zanimivih Slovencev, ki bodo z mobilnim telefonom posneli svoje jutranje obrede. Prvi, ki bo gledalcem razkril svoje jutro s kamero mobilnega telefona, je pevec Modrijanov Blaž Švab.

Rubrika Družinska sreča: vsak ponedeljek med 9.00 in 10.00 se bomo družili z zanimivo slovensko družino. V prvi oddaji bomo jutranjo kavo srkali z družino Briški Cirman, družino pevke Raiven; spoznali boste tudi njeno ekstravagantno babico, ki si, tako kot njena vnukinja, barva lase z rožnato, pred kratkim pa si je omislila celo prvo tetovažo.

Osvežili smo četrtkovo nagradno igro Zbudi se, Slovenija, v kateri bodo lahko še bolj aktivno sodelovali gledalci pred televizijskimi zasloni in v različnih družabnih igrah poskušali premagati voditelja Davida Urankarja, kar jim bo prineslo lepo nagrado.

Petki bodo še naprej namenjeni obiskom slovenskih krajev. Ekipa oddaje se bo z veseljem odzvala povabilu gledalcev skupaj z energično prehransko svetovalko Marijo Merljak in tradicionalno kulinarično ponudbo slovenskih krajev povezala z nasveti o zdravem načinu prehranjevanja.

Rubrike, ki jih že poznate

Stalnica dobrih juter ostajajo priljubljene rubrike gledalcev: zdravniški komentar z nasveti farmacevta prof. dr. Štruklja, reševanje jezikovnih dilem, spoznavanje zdravilnih rastlin sveta v domači lekarni, obiski najlepših vrtov gledalcev, kuharski recepti za vsak okus in žep ...

Ekipi se pridružuje tudi Helena Pirc, ki bo voditeljica petkove oddaje Dober dan, v kateri s strokovnjaki in gledalci debatiramo o različnih življenjskih temah.

Novosti iz koprskega studia

Po prenovi ljubljanskega in mariborskega studia tudi koprski dobiva novo preobleko. V prvem tednu bosta voditeljici iz Kopra, Karin Sabadin in Erter Pust, gledalce pozdravili iz studia na prostem. Pripravljajo tudi terensko oddajo, ko se bo ekipa preselila na prosto, med gledalce.

A. P. J.